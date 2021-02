Aviso sobre el estado de Federer: "Sus músculos se han deteriorado"

La última vez que compitió Roger Federer fue en el Open de Australia, pero no en la pasada edición en la que Novak Djokovic se coronó, sino un año antes, en el 2020. Desde entonces, el suizo se ha mantenido al margen por la pandemia y también por una lesión que ha castigado mucho el físico del considerado como el mejor tenista de todos los tiempos.

Ahora Federer vuelve a las pistas. Ya ha anunciado su calendario y será el 8 de marzo cuando al fin se escenifique su esperado regreso al circuito en el torneo de Doha. ¿Cómo se encuentra Roger? Esta es una pregunta que muchos aficionados se pueden estar haciendo y a ella le ha dado respuesta el fisio del deportista.

En una entrevista para el diario Tages-Anzeiger, Pierre Paganini ha explicado que sus seguidores no pueden esperar una vuelta como la que protagonizó en el año 2017, cuando logró ganar en Australia y luego en Wimbledon: "La gran diferencia con aquello fue que cuando volvió en Australia, después de no competir desde Wimbledon 2016, su musculatura seguía ahí".

Roger Federer, durante un torneo de 2019 REUTERS

"Ahora hemos tenido una completa interrupción en la que sus músculos se han deteriorado considerablemente. Hubo mucho tiempo entre la primera operación y cuando en julio vimos que podíamos volver a entrenar poco a poco", ha asegurado Paganini.

A dos artroscopias en la rodilla se ha sometido el tenista durante el último año. Esto ha ido provocando que su regreso a las pistas se fuese retrasando cada vez más. "Sus músculos no estaban al mismo nivel de antes y había muchos desequilibrios. Necesitaba más tiempo de recuperación. Cuando empezamos a entrenar, empezábamos de cero", ha señalado su fisio.

Reacción y protección

Las dos claves para ver su estado serán dos: reacción y protección. "Roger solo juega cuando sabe que puede hacerlo bien. Ahora veremos cómo reacciona su juego. Es importante protegerle bien. No se puede comparar esto con lo de 2016. Para Roger es una victoria si puede volver a la pista, jugar y decir 'Hey, he jugado y me encuentro bien'", ha afirmado Paganini.

"La rodilla le ha causado problemas durante muchos años, pero puedes tenerlo bajo control, con un plan adaptado y ejercicios específicos. Tanto él como todo su equipo hemos estado trabajando en ello durante mucho tiempo. Que un jugador que ha disputado más de 1.500 partidos en su carrera haya tenido tantas reconstrucciones en diferentes partes del cuerpo forma parte del día a día", ha sentenciado uno de los hombres de confianza de Federer.

