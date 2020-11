10 de 10

Sofya Zhuk ganó cuando tenía 15 años el Wimbledon en categoría junior. Una lesión de espalda obligó a retirarse a la que era considerada una de las grandes promesas del tenis y ahora, con 20 años, es modelo y famosa en Instagram donde cuenta con casi 60.000 seguidores.

Sin embargo, la polémica ha estallado por una foto en topless que ha recibido "comentarios agresivos" de sus seguidores. "Creo que la gente no puede aceptar que me he encontrado fuera del tenis, que puedo vivir felizmente sin el deporte y no hundirme en la depresión", ha declarado sobre la polémica.