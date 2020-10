Ivanisevic recula: "Fui un poco ambicioso al decir que Nadal no tenía posibilidades"

En un año complicado, Rafa Nadal ha vuelto a hacer historia al ganar su decimotercer Roland Garros y su título número 20 en un Grand Slam. No todos confiaban en el rey de la tierra batida y es que horas antes de la final disputada en París este domingo, Goran Ivanisevic aseguró que el español no tenía opciones ante Novak Djokovic.

En declaraciones para Sport Klub, Ivanisevic, quien forma parte del cuerpo técnico de 'Nole', ha tenido que recular y señalar que Nadal fue muy superior: "Estaba realmente seguro de que Novak ganaría este Roland Garros. Fui un poco ambicioso al decir que Nadal no tenía posibilidades, pero realmente pensé que Novak era favorito".

"Es cierto que es el 'salón de la casa' de Nadal y que puede ganar incluso cuando juega peor, pero realmente estaba convencido de que era el año. Sin embargo, Novak no estuvo a su nivel y Rafa hizo un partido perfecto. Desafortunadamente, Djokovic comenzó a jugar con 2-3 en el tercer set. Fue demasiado tarde", ha añadido Ivanisevic.

Rafa Nadal, tras la final de Roland Garros 2020, mordiendo la Copa de los Mosqueteros Reuters

El extenista ha reconocido que Rafa Nadal se la ha devuelto a Novak Djokovic: "Nadal lo superó tácticamente. Sucedió lo mismo que en el último Open de Australia. Novak 'lo mató' y él se vengó de la misma manera. Había muchas expectativas, mucho en juego, y desde el punto de vista de la calidad del tenis, las dos últimas finales que han jugado han sido muy malas".

Sobre el resultado final, ya que el español ventiló la final en solo tres sets (0-6, 2-6 y 5-7) también ha hablado Goran Ivanisevic: "¿La causa? No estoy seguro. Todo empezó mal. Me parecía que las condiciones eran adecuadas para Novak, pero era como si no apareciese y Nadal lo castigase".

Futuras batallas

Pese a haber fallado en su pronóstico para la edición de este 2020, ha asegurado que Djokovic volverá a ganar la Copa de los Mosqueteros: "Creo que sí. Rafa es el rey absoluto y cuando entra en el salón de su casa tienes que jugar lo mejor posible. Jugarán más finales de Grand Slam, espero que suceda el año que viene en París y volveré a decir qué Novak puede vencerlo".

El propio Djokovic reconoció tras la final que es Nadal el rey de la tierra batida: "Eres un gran campeón y hoy has mostrado que eres el rey de la tierra, hoy lo he sufrido en mis propias carnes. Ha sido un partido muy duro para mí, me has superado y no he jugado tan bien como me gustaría. Han sido dos semanas fantásticas".

Rafa Nadal también tuvo unas palabras para el actual número 1 de la ATP: "Quiero felicitar a Djokovic por el gran torneo que ha hecho. En Australia le tocó a él y hoy me tocó a mí. Espero que podamos seguir teniendo estas batallas durante muchos años". El mundo se ha rendido al manacorí, aunque una de las reacciones más emotivas ha sido la de Roger Federer, quien mostró sus respetos por su amigo "tanto como persona y campeón".

[Más información - Nadal, irrepetible: gana a Djokovic para lograr su 13º Roland Garros y 20 trofeos de Grand Slam]