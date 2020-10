Novak Djokovic a Rafa Nadal: "Eres el rey de la tierra y lo he sufrido en mis propias carnes"

Roland Garros continúa siendo territorio de Rafa Nadal. Novak Djokovic no pudo con el español y acabó perdiendo en la final por tres sets a cero (0-6, 2-6 y 5-7). Muy superior desde el comienzo del encuentro, el tenista de Manacor endosó un 0-6 en la primera manga.

No fue tan fácil como refleja el marcador, pero Nadal dio muy pocas opciones a su rival, desplegando un gran juego, algo que ha trabajado desde lejos, tal y como ha revelado Carlos Moyà a EL ESPAÑOL. Nada más finalizar el encuentro, Djokovic no dudó en felicitar y elogiar a su rival.

"Eres un gran campeón y hoy has mostrado que eres el rey de la tierra, hoy lo he sufrido en mis propias carnes. Ha sido un partido muy duro para mí, me has superado y no he jugado tan bien como me gustaría. Han sido dos semanas fantásticas", comenzó diciendo Novak Djokovic.

"Esta situación es muy difícil para todos en el mundo (en referencia al coronavirus), pero es una gran oportunidad poder jugar aquí. Gracias por hacerlo posible", sentenció el tenista serbio, actual número 1 del ranking ATP, pero que ha visto como Rafa Nadal se distancia en el número total de Grand Slams.

Palabras de Federer y Nadal

El tenista español se acordó de sus dos grandes rivales en la pista. "Realmente no estaba pensando en igualar a Roger. Mi mente estaba centrada en ganar Roland Garros", comentó Nadal sobre Federer. Pero también tuvo palabras para Djokovic: "Quiero felicitar a Djokovic por el gran torneo que ha hecho. En Australia le tocó a él y hoy me tocó a mí. Espero que podamos seguir teniendo estas batallas durante muchos años".

También Federer, como Djokovic, piropeó a Nadal: "Siempre he tenido el mayor respeto por mi amigo Rafa como persona y como campeón. Como mi mayor rival durante muchos años, creo que nos hemos empujado mutuamente para convertirnos en mejores jugadores. Por lo tanto, es un verdadero honor para mí felicitarlo por su vigésima victoria de Grand Slam".

"Es especialmente sorprendente que haya ganado Roland Garros 13 veces, lo que es uno de los mayores logros en el deporte. También felicito a su equipo, porque nadie puede hacer esto solo. Espero que 20 sea solo un paso más en nuestro viaje conjunto. Bien hecho, Rafa. Te lo mereces", sentenció Roger Federer en sus redes sociales.