Rafa Nadal: "Roland Garros lo significa todo para mí"

Victoria de Rafa Nadal en la final de Roland Garros 2020 ante Novak Djokovic. El español consiguió su Grand Slam número 20, empatando así con Roger Federer como el tenista con más major a lo largo de toda la historia, y su 13º triunfo sobre la tierra batida de París. Histórico. Leyenda. Los adjetivos se quedan pequeños para este gigante de Manacor.

Un emocionado Nadal se llevó su decimotercer Roland Garros en tres sets (0-6, 2-6 y 5-7). Después tuvo tiempo para hablar para los aficionados que estaban en la pista y los millones que siguieron el encuentro por televisión, radio, internet... "Estar aquí es una inspiración para mí", comenzó diciendo Rafa.

"Aquí he pasado los mejores momentos de mi carrera. Este torneo, la ciudad, el público... lo significa todo para mí", afirmó a continuación el mejor jugador de la historia sobre tierra batida. También se refirió a ese empate con Federer en el olimpo del tenis.

"Realmente no estaba pensando en igualar a Roger. Mi mente estaba centrada en ganar Roland Garros", afirmó un Rafa Nadal que mostró su mejor cara otra vez, tanto dentro como fuera de la pista. Si se acordó de Roger Federer, tampoco perdió la oportunidad de elogiar a su rival en la Philippe Chatrier.

"Quiero felicitar a Djokovic por el gran torneo que ha hecho. En Australia le tocó a él y hoy me tocó a mí. Espero que podamos seguir teniendo estas batallas durante muchos años", afirmó el tenista español, y desde hoy el jugador con más major junto a Federer, todavía en la pista parisina.

Agradecimientos

Nadal no solo se acordó de sus dos grandes rivales, sino también de su círculo más cercano. El manacorí tuvo palabras de agradecimiento para su "familia y equipo", afirmando que todos ellos han sido "muy importantes" en los últimos meses. Recordando todo lo que ha ocurrido durante este tiempo con la pandemia de la Covid-19, Rafa mandó un mensaje "en especial a los que más están sufriendo" las consecuencias del coronavirus.

"Quiero mandar el mensaje de que estamos pasando uno de los momentos más difíciles. Mucho ánimo y venceremos al virus", dijo el campeón español antes de comenzar a fotografiarse con la Copa de los Mosqueteros. Imágenes para la historia del deporte y del tenis.

Las reacciones no se han hecho esperar y es que Rafa Nadal no pudo llevarse la victoria en el Masters 1000 de Roma y muchos creían que este podría ser el año de Novak Djokovic en Roland Garros. Pero una vez más, el español demostró que en tierra batida no ha habido, hay o habrá otro como él.

