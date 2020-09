Nadal: "Las condiciones no me favorecen, pero eso no me quita ni ilusión ni motivación"

Roland Garros ha comenzado. Después de que el Grand Slam de París se viese aplazado por la crisis del coronavirus, ha sido este mes de septiembre cuando la Ciudad de la Luz se convierte en la capital del tenis al máximo nivel. Este lunes, Rafa Nadal se ha estrenado en la Philippe Chatrier.

Lo ha hecho ante el bielorruso Egor Gerasimov, al que ha superado en tres sets por 6-4, 6-4 y 6-2. El español ha asegurado que el debut fue "el esperado", aunque ha reconocido que debe seguir trabajando para adaptarse a las condiciones climáticas. Y es que no es lo mismo jugar en París en mayo, en plena primavera, que hacerlo en septiembre y octubre.

"He hecho un partido correcto, el que habíamos pensado que podía ser, sin hacer grandísimas cosas. He hecho cosas bien y otras mejorables, tengo que jugar más largo según que bolas. Un primer partido lógico y positivo", ha afirmado el tenista manacorí después de su victoria sobre el 83 del mundo.

Nadal, al saque durante el partido ante Gerasimov. Gonzalo Fuentes Reuters

Pese a su victoria en tres sets, sin llegar a conceder ni una sola manga a su rival en la primera ronda, Rafa Nadal ha señalado que tiene muchas cosas que mejorar, pero que ante todo debe mantener una actitud positiva, no olvidándose así que uno de sus grandes puntos fuertes es la capacidad mental.

"Las condiciones no me favorecen, pero eso no me quita ni un ápice de ilusión y motivación. Hoy he hecho un partido correcto, no me imaginaba que iba a jugar mal, ha salido como pensaba", ha reconocido el número 2 de la ATP, que busca en Roland Garros conseguir empatar a Roger Federer como el tenista con más Grand Slams conquistados.

Adaptación en curso

Nadal ha insistido en que el problema es suyo y que debe adaptarse a las nuevas condiciones del major: "Si no juego profundo es mi error, no es por las bolas, soy yo quien me tengo que adaptar a las bolas. No es una bola muy rápida y si le añadimos un clima húmedo y frío, es más difícil generarle efectos. Pero no voy a poner la excusa de las bolas, tengo que adaptarme a lo que hay".

Es por este motivo, por lo que el mejor deportista español de todos los tiempos ha asegurado que cada golpe "tiene que buscar una intensidad alta", ya que de no ser así "dejas de dañar" a tu rival. "Hay que buscar la forma de hacer daño en cada golpe con estas condiciones, seguro que se puede", ha sentenciado Nadal.

Nadal, durante su estreno en Roland Garros Gonzalo Fuentes Reuters

El tenista de Manacor se enfrentará en la segunda ronda al estadounidense Mackenzie McDonald, quien ocupar el número 236 del ranking de la ATP y que a sus 25 años accedió a la siguiente fase de Roland Garros después de derrotar al canadiense Steven Díez, procedente de la fase previa, por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-4

