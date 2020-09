Bautista se queja del frío en Roland Garros: "Hemos pedido ropa térmica para poder jugar"

El español Roberto Bautista parte este año como décimo cabeza de serie en Roland Garros, un torneo en el que debuta este martes contra el francés Richard Gasquet y considera que en esta edición "hay que adaptarse a las circunstancias".



"Hay que adaptarse a las circunstancias de este año, que no son las mejores para jugar un Grand Slam a cinco sets al aire libre", ha dicho Bautista, en declaraciones facilitadas por su equipo de comunicación.

Bautista reveló que han necesitado de alternativas en forma de vestimenta para evitar enfriamientos y lesiones en los partidos: "Hemos tenido que pedir ropa térmica para poder jugar". Además, el tenista duda que este Roland Garros destaque por la calidad que se vaya a ver sobre la pista durante estas dos semanas: "No creo que brille el mejor tenis sino que va a haber que adaptarse continuamente y ser muy duro mentalmente".

Roberto Bautista, durante el torneo de Hamburgo REUTERS

El jugador castellonense participa por undécima vez en el torneo francés, en el que ha alcanzado los octavos de final en dos ocasiones, y lo hace volviendo a situarse entre los diez primeros del mundo.

Desde que se reanudó la competición el pasado mes de agosto, Bautista Agut ha participado en el Masters 1.000 de Cincinnati, el US Open y el ATP 500 de Hamburgo, éste último como primera prueba en tierra batida antes de la cita de París.

Las quejas de Nadal

Nadal se mostró convencido de que se cambiará de tipo de bolas en futuras ediciones, porque "la salud de los tenistas es importante" y a su juicio es demasiado pesada. "Es como una piedra", describió el español, que la probó en condiciones de calor en Mallorca y que con el frío empeora. "Para algunos es más favorable, para otros menos. Quien se adapte mejor tendrá más opciones de éxito", agregó.

"De todas las veces que lo he jugado, es el que tiene las condiciones más negativas", dijo a dos días de su debut en una rueda de prensa a distancia. "Pero lo voy a intentar de la única manera que se puede: dejando todo cada día, con aptitud y predisposición a aceptar los retos que se puedan ir presentando y superarlos, sabiendo que las condiciones no son ideales. Lo que no puedo fallar es en mi actitud", afirmó.

"Estamos a 9 grados, para jugar un torneo en exterior estamos al límite. Además, está lloviendo cada día, las bolas son diferentes... pero solo me queda adaptarme a todo eso", señaló.

Aunque lo más adverso que encuentra el español es el mal tiempo, lo que más echará de menos es "el clima de alegría", pero "no solo en el tenis, también en la vida en general". "Vamos a echar de menos unas condiciones razonables para un torneo de tierra y también un clima de fiesta, gente, público, algo que no tenemos a día de hoy y que confiemos en que podamos disfrutarlo pronto, aunque la situación no va por el camino adecuado", aseguró.

Nadal descartó "cambios drásticos" en su forma de juego, aunque trabajará para adaptarse a las condiciones actuales, se mostró satisfecho con los dos primeros entrenamientos que lleva en París, donde llegó el pasado miércoles, y aseguró que seguirá buscando mejoras para su debut de este lunes ante el bielorruso Egor Gerasimov, 80 del ránking a sus 27 años.

