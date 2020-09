Pellegrini: "Sería extraño que me sancionaran por unas palabras en las que no culpo a nadie"

La polémica del Real Betis - Real Madrid sigue coleando y mucho, especialmente teniendo en cuenta la actitud que tuvieron algunos jugadores del equipo verdiblanco y su técnico, Manuel Pellegrini, que criticaron duramente la actuación del árbitro De Burgos Bengoetxea y del VAR, que se encargó de corregir algunos errores graves del colegiado.

Sin embargo, al entrenador chileno, que se había visto con el partido ganado tras anotar el 2-1, no le sentó nada bien que el Real Madrid consiguiera remontar el choque, especialmente después de quedarse con un jugador menos tras la evidente expulsión de Emerson por zancadillear a Luka Jovic cuando estaba solo delante del meta Joel.

Ahora, en la previa ya de la siguiente jornada de liga y que se celebrará entre semana, Pellegrini asegura que no tiene miedo a una posible sación de la Real Federación Española de Fútbol porque asegura que solo comentó lo que vio en el partido y que no acusó ni culpó a nadie de lo sucedido.

Isco y Manuel Pellegrini, antes del Betis - Real Madrid LaLiga

"No ha habido nada oficial de ninguna parte, además yo estoy muy tranquilo, no he dicho absolutamente nada que esté polarizando a nadie. Dije que jugar contra el Real Madrid, contra el VAR, que tuvo tres decisiones discutibles las tres, más un penalti, más una expulsión, más un autogol era mucho para el Betis".

"No dije ni analicé las cosas ni voy a seguir tocando el tema mientras no sea oficial. Sería extraño que fuera sancionado por unas palabras en las que no he culpado absolutamente a nadie. Dije que era un escollo muy difícil con todas esas cosas juntas".

Pellegrini no quiso valorar las duras palabras del portero Joel tras el partido, fruto del calentón por la derrota: "La verdad es que no he visto sus declaraciones, así que no sé lo que dijo, si tiene alguna estadística en la que puedan comprobar. Así que son cosas que se dicen después de los partidos que no creo que tengan ninguna importancia. Si no, yo creo que rápidamente jugadores y técnicos van a dejar de hablar después de los partidos porque todo el mundo saldría perjudicado en ese aspecto".

"Todo el mundo debe tener derecho de discrepar en cuanto a decisiones, más todavía que recién la semana habían dicho que el VAR iba a actuar sólo en acciones graves, en errores considerables, y marcan un penalti que no hubo un jugador del Real Madrid que reclamara, cuando los jugadores lo reclaman siempre todo para sacar ventaja, y hay un empujón claro del jugador del Madrid sobre Marc Bartra que lo hace caer y le pega el balón en la mano sin ni siquiera ver el balón".

Los aciertos del VAR

"Si hay que aceptar todo, no sé si estamos en condiciones de llevar la actividad de esa manera. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse con el respeto como dije recién, por lo menos en lo que yo dije, discrepando en muchas decisiones".

A Pellegrini no le gusta el VAR

Además, Pellegrini aseguró no ser muy partidario del VAR y de su uso: "El VAR es una tecnología que si bien distorsiona un poco el ambiente, por que de repente se ve a un equipo celebrando y al segundo está triste y celebra el de enfrente, es una tecnología que da más justicia a los partidos y me parece bien que se use".

"Discrepé en Inglaterra de la manera en cómo se usa y cuándo se usa. Creo que es no para errores de criterio. Si el árbitro cobra un tiro libre fuera del área y está dentro del área es penal, por supuesto, no es un criterio del árbitro, es un error. Después empezamos a usarlo cuantas veces reclamen los jugadores".

Las decisiones discutibles y los equipos grandes

Pellegrini asegura que las decisiones en las que intervino el video arbitraje fueron discutibles: "Como dije la semana pasada, cosa que desgraciadamente en nuestro partido no sucedió, se dijo que iba a ser para errores garrafales y no me parece que se esté usando de esa manera, así que una cosa puede ser positiva en la medida que se sepa como hacerlo".

Sergio Ramos celebra con los jugadores del Real Madrid su gol de penalti al Real Betis REUTERS

"Si no, va a distorsionar mucho y va a estar siempre el reclamo de que a los equipos grandes los ayudan más, que les revisan más las acciones. No sé, el tipo de acciones que se revisan, es muy importante para tener objetividad en una tecnología que le va a ser muy útil al fútbol a pesar de que vuelvo a reiterar que cambia el momento anímico. Es más justo en acciones decisivas que están sometidas a un criterio".

"He oído a mucha gente comentar y de las tres acciones que tuvo el VAR en el partido ante el Real Madrid, las tres las discutió la gente. Si el árbitro no lo ha cobrado no le puede decir el VAR que vaya a ver un penalti un minuto y medio después porque no me parece la forma de actuar".

