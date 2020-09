Carreño y su 'zasca': "Cuando Kyrgios juegue hablaremos de él, mientras seguirá en Twitter"

US OPEN

Los éxitos de Pablo Carreño no han sentado nada bien a Nick Kyrgios. Las razones se desconocen, pero el tenista australiano, habitual de la polémica, menospreció hace unos días al español. "Si la tierra batida no existiese, no creo que este tío estuviera en el Top-50", llegó a asegurar en sus redes sociales sin ningún motivo.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y se generó cierta polémica que, con el paso del US Open, ha ido dejando en muy mal lugar a Kyrgios. Carreño jugará las semifinales de uno de los torneos más importantes del circuito ATP y Kyrgios, mientras tanto, sigue sin querer competir por la situación sanitaria.

El tenista español, en una entrevista en Vamos de Movistar +, habló por primera vez del tema y respondió al australiano de forma tajante. Además, Carreño también relató cómo vivió todo lo ocurrido tras el partido contra Djokovic donde, cabe recordar, el serbio fue expulsado por un pelotazo involuntario pero peligroso a una juez de línea.

Carreño ha asegurado en la conversación que "Kyrgios debe estar bastante aburrido" si se dedica a hacer ese tipo de comentarios. "Ha decidido no venir aquí a Nueva York", ha subrayado el español, que pone en duda si su rival volverá a jugar durante el 2020. "Cuando juegue algún torneo, hablaremos de él porque se lo merezca".

Sin embargo, hasta que eso ocurra, el tenista de asturiano tiene claro qué es lo que ocupará el tiempo de Kyrgios. "Mientras tanto seguirá en su casa escribiendo por Twitter", afirmó sin remordimientos. Por el contrario, Carreño se prepara a sus 29 años para disputar las semifinales del US Open tras haber superado a uno de los favoritos como Djokovic.

El serbio acabó eliminado tras propinar un pelotazo involuntario a una de las jueces de línea del torneo. Una acción que le costó la expulsión y posterior multa económica y que ha marcado un precedente en la historia del tenis. Las reacciones no han sido pocas y Carreño, en esta entrevista, también ha querido dar su punto de vista.

Carreño, durante el partido ante Shapovalov. Jason Szenes EFE/EPA

Según el español, el número uno de Djokovic conlleva muchas cosas y, una de ellas, es la de saber mantener la compostura. "Debería aprender a controlarse un poco más", ha indicado un Carreño que también cree que "lo de la bola a la juez fue mala suerte". Sin embargo, "si eso pasa hay que acatar las normas y pedir perdón como hizo".

Peleando por un hueco en la final estará Zverev, cuyo nuevo entrenador es bien conocido por el español.

Ferrar, arma secreta

El extenista español comenzó hace unas semanas como nuevo entrenador de Zverev. El alemán, que anda séptimo en la clasificación ATP, cuenta con David Ferrer en su equipo técnico y eso podría servirle de ayuda en su duelo contra Carreño. "Ahora no están ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic, pero los que quedan son muy buenos y no va a ser fácil", ha querido destacar.

Posibilidades hay. "¿Por qué no?", se pregunta un Pablo Carreño ilusionado y confiado en poder alcanzar la gran final. El tenista remarca que Ferrer le conoce "mucho", pero "el que va a jugar" es el alemán, por lo que no hay mayor preocupación.

"El sabe exactamente lo que necesito mejorar desde la perspectiva del jugador. Sabe cómo juego. Sabe que hace para ganarme y tener opciones contra mí", llegó a confesar Zverev sobre su labor con Ferrer.

