Tres años después, Carreño regresa a las semifinales del US Open

Al límite, en un quinto set frenético que terminó después de una la una de la madrugada de Nueva York, Pablo Carreño cerró su clasificación para jugar las semifinales del US Open por segunda vez en su carrera, regresando a esa ronda por primera vez desde la temporada 2017, cuando cayó ante Kevin Anderson: tras 4h08m, el español tumbó 3-6, 7-6, 7-6, 0-6, 6-3 a Denis Shapovalov y se citó con Alexander Zverev (1-6, 7-6, 7-6, 6-3 al croata Coric) por una plaza en la final del Grand Slam estadounidense. Fue otra demostración competitiva de Carreño para espantar fantasmas, si es que todavía quedaba alguno: aquí hay un tenista como la copa de un pino.

“Estoy destruido, pero muy contento”, acertó a decir el español. “Es una sensación increíble poder estar otra vez en semifinales. El partido ha sido muy bueno, lo he dado todo. El nivel de juego ha sido muy alto por parte de ambos, y al final se ha decidido en el quinto set”, añadió. “He tenido rachas de juego muy buenas, pero cuando no he podido hacerlo tan bien, porque él no me ha dejado, he sabido aguantar mentalmente. Es muy importante volver a las semifinales del US Open. Fue increíble cuando llegué a los cuartos de final de Roland Garros en 2017. Luego hice semifinales aquí, y fue increíble también”, recordó el número 27 mundial. “Si puedo repetirlo, si vuelvo a estar en semifinales es porque tengo el nivel. Por eso es muy importante para mí, para mi confianza y para seguir trabajando muy duro”.

Carreño jugó con nervios el primer set. Tan consciente como Shapovalov de la oportunidad que ofrece el US Open tras la descalificación de Novak Djokovic, el español necesitó un rato para sacudirse la presión en el arranque. Así, y pese a comenzar con un break (1-0) que no pudo confirmar (1-1), Carreño vio cómo el canadiense gestionaba mejor ese inicio del partido para darle un mordisco al marcador y ponerse por delante haciéndose con la primera manga a lomos de un tenis en tromba.

Inspirado con su revés a una mano, un tiro para enamorarse, Shapovalov se lanzó a por la victoria a tumba abierta, sin medianías de ninguna clase (terminó el cruce con 76 golpes ganadores, por 76 errores no forzados). Se encontró, sin embargo, con la madurez de un rival (29 años, el mayor de todos los cuartofinalistas) que ha vivido bastantes cosas en el circuito, las suficientes para saber cómo meterle mano a una situación así, tan delicada y compleja.

Tres fases clave del encuentro radiografiaron el triunfo del español: los desempates del segundo y tercer set, ambos en momentos muy delicados, y la cabeza dura que demostró para reponerse en el quinto parcial tras encajar un 0-6 en el cuarto.

Casi nada para Carreño, como los demás ante la oportunidad de su vida en US Open que coronará el próximo domingo a un nuevo campeón de Grand Slam.