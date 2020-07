Thiem: "Kyrgios dijo un montón de tonterías, no sé por qué se tiene que meter en todo"

Nick Kyrgios ha sido uno de los más críticos después de lo sucedido en el Adria Tour. Fiestas, sin distanciamiento social, sin usar las mascarillas... y varios positivos de Novak Djokovic, Dominic Thiem y compañía por todo ello, poniendo así en jaque el regreso del tenis después de varios meses de parón por la crisis del coronavirus.

"Oraciones a todos los jugadores que han sido contagiados por el Covid-19. No me mencionéis nada de lo que he hecho que ha sido 'irresponsable' o clasificado como 'estupidez' - esto se lleva la palma-", escribió el tenista australiano en las redes sociales después de lo sucedido.

Siempre polémico y provocador, incluso con compañeros de profesión como Rafa Nadal o Roger Federer, esta vez parecía que era Nick Kyrgios el que ponía un poco de cordura a la situación. Pero algunos como Dominic Thiem opinan que lo que ha pasado es que ha visto la oportunidad perfecta para seguir con su guerra contra todos.

Nick Kyrgios, durante un partido EFE

"El propio Kyrgios dijo un montón de tonterías. No entiendo por qué tiene que meterse en todo. Estaría bien que lo primero que hiciera fuese aceptar sus errores antes que estar criticando al resto", ha señalado el tenista austriaco en el diario Tiroler Tageszeitung.

"Todo se reduce a la responsabilidad. Los jugadores deben ser responsables ya que tienen personas detrás de ellos que están influenciadas por sus acciones. Causar problemas innecesarios en este momento es simplemente imprudente", ha añadido Dominic Thiem en el citado medio.

Vuelve el tenis

Será el próximo mes de agosto cuando se reanude la competición tanto en la ATP como en la WTA. Las féminas arrancarán en Palermo el día 3, mientras que el circuito masculino pulsará el botón de reinicio el 14 en Washington. Para los aficionados españoles, la fecha marcada en rojo llega en septiembre, cuando el 13 dé comienzo el Mutua Madrid Open.

La Caja Mágica albergará el Mutua Madrid Open en septiembre Ángel Martínez Mutua Madrid Open

Precisamente, una de las noticias del día es la confirmación de que Rafa Nadal jugará el torneo madrileño. Fue Feliciano López el encargado de dar la feliz noticia para todos los aficionados en su perfil de Twitter: "He hablado con mi amigo Rafa Nadal y me ha confirmado su participación en Madrid el próximo mes de septiembre! ¡Te esperamos como siempre con los brazos abiertos en la Caja Mágica!".

El ranking, por el momento, permanece congelado y desde la ATP ya han anunciado cambios por la pandemia. Este nuevo sistema comprenderá desde el pasado mes de marzo de 2019 hasta diciembre de este año 2020, en lugar de los 18 mejores resultados de torneos de los jugadores basándose en las últimas 52 semanas.

CALENDARIO ATP

Washington (14 de agosto)

Cincinnati (22 de agosto)

Abierto de los Estados Unidos (31 de agosto)

Kitzbühel (8 de septiembre)

Madrid (13 de septiembre)

Roma (20 de septiembre)

Roland Garros (27 de septiembre)

CALENDARIO WTA

Palermo (3 de agosto)

Cincinnati (17 de agosto)

Abierto de los Estados Unidos (31 de agosto)

Estambul (7 de septiembre)

Madrid (14 de septiembre)

Roma (21 de septiembre)

Estrasburgo (21 de septiembre)

Roland Garros (27 de septiembre)

Seúl (5 de octubre)

Pekín (12 de octubre)

Wuhan (19 de octubre)

Nanchang (19 de octubre)

Zhengzhou (26 de octubre)

Linz (26 de octubre)

Moscú (2 de noviembre)

Tokio (2 de noviembre)

WTA Finals (9 de noviembre)

