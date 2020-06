"Piqué debió poner tanta energía en defender esta Davis como en destruir la fórmula original"

También en el mundo del deporte se intenta recobrar la famosa 'nueva normalidad'. En el fútbol ya han regresado las competiciones domésticas, mientras que la NBA arranca la recta final para que se consume el reinicio. Fórmula 1, motociclismo... todos trabajan ya en la vuelta, así como el tenis, que hace tan solo unos días presentó su calendario para lo que queda de 2020.

Fue este mismo sábado cuando se ha conocido que la Copa Davis no se jugará hasta el próximo año. "La decisión de aplazar el evento se produce tras un examen de tres meses de los considerables desafíos logísticos y normativos que han surgido como resultado de la pandemia y todos los posibles escenarios de acogida con la salud y la seguridad de todos los involucrados de suma importancia", rezaba el comunicado de la Federación Internacional de Tenis.

Gerard Piqué, como presidente de Kosmos Tennis, también mostraba entonces su parecer: "Es una gran decepción para todos nosotros que las Finales de la Copa Davis no se celebren en 2020. No sabemos cómo se desarrollará la situación en cada nación clasificada, o si las restricciones en España se mantendrán suficientemente aliviadas, por lo que es imposible predecir la situación en noviembre y garantizar la seguridad de los que viajan a Madrid".

Críticas a Piqué

Esta decisión ha caldeado el ambiente en el mundo del tenis. Raúl Viver, capitán de la selección de Ecuador, ha asegurado que no entiende el porqué de la cancelación: "Creo que se apresuraron un poco en cancelar la Davis. Estamos en junio y es en noviembre". Y es que el torneo se iba a disputar entre los días 23 y 29 del penúltimo mes del año en la Caja Mágica de Madrid.

El equipo español de Copa Davis celebra la sexta Ensaladera REUTERS

Otro de los que no ha dudado en criticar la cancelación de la Copa Davis es Nicolas Mahut. De hecho, el tenista francés ha señalado directamente a Gerard Piqué. "Me hubiera gustado que Piqué pusiera tanta energía en defender la edición 2020 como en destruir la fórmula original", ha explicado el galo en declaraciones para ESPN, pero no se quedó ahí.

"Me da la impresión que es alguien que no necesariamente está buscando soluciones para un torneo que había estado vigente durante más de 100 años", ha añadido Mahut sobre la gestión de Piqué a los mandos de la Copa Davis. Así las cosas, el galo, especialista en dobles, deberá esperar a la próxima edición para intentar quitar la corona a España.

Las fechas ya están programas para la edición de 2021: la Davis se disputará entre el 22 y el 28 de noviembre del año que viene. Lo que se ha certificado es que los equipos ya clasificados no perderán su billete de cara a la próxima temporada. Sin embargo, parece que el lío está servido y que ha sentado bastante mal esta cancelación. En especial porque quedan varios meses hasta que llegue noviembre y por entonces tal vez la situación sea mejor para que se pudiese llevar a cabo el histórico torneo.

[Más información: La fase final de la Copa Davis se pospone a 2021 por el coronavirus]