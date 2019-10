Kyrgios, a la 'guerra' contra Casper Ruud: "Si tienes algo que decirme, hazlo a la cara"

La lesión que ha tenido fuera de las pistas a Nick Kyrgios las últimas semanas no ha conseguido apartarle de la polémica. El australiano, que se está recuperando en su país natal, respondió a las declaraciones del tenista noruego Casper Ruud, quien hace unas semanas cargó contra Kyrgios.

"Actuó un loco y es su problema si se comporta como un idiota", declaró Ruud la pasada semana durante el torneo de Estocolmo, rememorando su enfrentamiento en el Masters 1000 de Roma de esta temporada, recriminando la mala actitud del tenista sobre la pista y su poca profesionalidad.

Sobre su posible sanción en el circuito ATP, el tenista noruego fue contundente, alegando que no está solo en la protesta contra Kyrgios. "Creo que no soy el único que piensa que deberían suspenderle como mínimo medio año. Creo que le han dado lo que merece porque se piensa que puede hacer lo que quiera".

Nick Kyrgios en la presentación de la Laver Cup. Foto Twitter. (@lavercup)

Kyrgios no ha podido cerrar la boca y quiso responder a las acusaciones del noruego por medio de un tuit: "La próxima vez que tengas algo que decirme espero que lo hagas a la cara. Seguro que después no tendrás la lengua tan larga. Hasta entonces, seguiré viendo tu tenis aburrido. Entiendo que tengas que nombrarme porque la gente no sabe que juegas a tenis. Buena suerte en Milán".

Cabe recordar que el tenista griego está bajo vigilancia por parte de la ATP por su conducta dentro y fuera de la pista y que posiblemente, sea sancionado con mayor severidad en los próximos meses si continúa con su comportamiento.

