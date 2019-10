"Federer y Piqué son buena gente, si hablaran verían que tienen mucho en común"

Cerca de las pistas sobre las que se disputa la fase previa de Wimbledon se sitúan las oficinas de la Federación Internacional de Tenis (ITF). En ellas, rodeado de tenis, su presidente, David Haggerty, recibe a Efe a menos de un mes para que arranquen las Finales de la Copa Davis en la Caja Mágica de Madrid.

La relación con Gerard Piqué, impulsor del nuevo formato, las próximas sedes de esta competición, un posible cambio de fecha y las ventajas y desventajas respecto al resto de competiciones son algunos de los temas que Haggerty desgrana en esta entrevista apenas unas semanas después de haber sido reelegido en su cargo.

La nueva Copa Davis

"Estamos muy emocionados. Si vuelvo hasta principios de año, cuando se jugó la fase clasificatoria, ha sido un largo viaje. Ya por entonces los equipos competían por un objetivo claro que era estar en las Finales de Madrid. El interés, las retransmisiones, el impacto ya fue altísimo para tratarse de la fase previa y ahora esperamos con ganas lo que ocurra en Madrid. Las nominaciones de los equipos han sido fantásticas porque están los mejores, excepto los que no se han clasificado y los que están lesionados".

La figura de Piqué

"Gerard Piqué es un gran tipo. Tiene su negocio con el Grupo Kosmos y está siempre muy ocupado, al ser futbolista, pero el tenis es una pasión que tiene. Le gusta jugar, le gusta verlo. Ha sido una parte instrumental en el cambio que le hemos dado a la Davis. Gerard trajo algo que nosotros no podíamos hacer por nuestra cuenta. Gerard y Kosmos fueron capaces de traer una nueva idea con la seguridad financiera y el apoyo que ayudará a las naciones".

Ausencia de Federer y su relación con Piqué

Una cosa que hay que recordar sobre Roger, que es una gran persona, un fantástico jugador, de los mejores, por no decir el mejor de la historia, es que Suiza no se clasificó para las Finales. Así que Suiza no está porque Roger no quiera, si no porque no se ha clasificado. Conozco tanto a Roger como a Gerard y ambos son buena gente. Si se juntaran y charlaran un rato verían que tienen mucho en común.

