Carla Suárez apelará la sanción económica impuesta en el US Open

La tenista española Carla Suárez, número 33 de la WTA, comunicó que, junto a su equipo, se encuentra en un "proceso activo de apelación" ante una sanción que consideran "no acorde a los valores" que siempre ha tratado de representar.



Tras el primer set que perdió por 6-2 ante la húngara Tímea Babos, la canaria tuvo que abandonar el partido del Abierto de EEUU por unas molestias físicas en la espalda que arrastraba desde varios torneos previos.



La respuesta de la organización del torneo ante la retirada de Suárez fue la de una sanción económica que asciende a los 40.000 dólares (unos 36.000 euros), ya que consideran que la tenista "no se desempeñó según los estándares profesionales"



Por su parte, Carla Suárez entiende que el Comité de Grand Slam está haciendo "una interpretación errónea de este caso" y ejercerá su derecho de apelación "en los próximos días".



"Las molestias que han forzado mi retirada en Nueva York son las mismas que llevo tratando desde hace meses para mantener un nivel alto en los torneos", explicó en su comunicado. A lo que añadió: "Estas molestias de espalda también las he tenido en las últimas ediciones Roland Garros y Wimbledon, los dos últimos torneos del Grand Slam, donde he ganado varios partidos a pesar de los problemas físicos mencionados".

Carla Suárez durante un partido de Copa Federación EFE

