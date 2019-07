Se han medido 40 veces y siguen dejando puntos así: Nadal y Federer enloquecieron Wimbledon

Hay deportistas que nunca dejarán de provocar asombro. Rafa Nadal es uno de ellos. Pasarán los años y el mallorquín continuará dejándonos boquiabiertos. Esto es lo que sucede en cada uno de sus partidos y lo que ha vuelto a ocurrir en las semifinales de Wimbledon ante Roger Federer.

El enfrentamiento no podía estar más ajustado con un 6-6 en el marcador y el inicio del 'tie-break'. El tenista suizo era el encargado de sacar en el primer punto. Nadal devolvió el resto de la mejor manera posible y tras un intenso peloteo, ambos subieron a la red.

Este fue el momento en el que el balear sacó uno de sus tantos golpes de calidad y provocó la locura entre el público. La pelota no pudo caer más ajustada al final de la pista y al filo del 'out'. El primer punto del 'tie-break' fue para Nadal. Los espectadores no se lo podían creer y sus caras eran un claro reflejo de la admiración que sienten por el actual número dos del mundo.

