Carla Suárez confiesa que quiere ser madre "pronto" y dejará el tenis

La española Carla Suárez está convencida de que ante la estadounidense Serena Williams, a quién considera "la mejor tenista de la historia", y el "mayor reto de su carrera", debe "ser muy agresiva" este lunes, en su objetivo de lograr los cuartos de final de Wimbledon.

Es uno de los grandes partidos de su carrera, y se disputará en la Pista Uno del All England Club, y será el primer duelo entre ellas sobre hierba.

La tenista española fue preguntada acerca de su deseo de ser madre y según informa el diario AS, aseguró que no le gustaría serlo "con una edad avanzada" ya que este año cumple 31 y le gustaría serlo pronto.

Carla Suárez en octavos de final de Australia. DAVID GRAY Reuters

"No sé si el año que viene será el último, o el 2021. Pero mucho más no voy a seguir jugando porque tengo el objetivo se ser madre y quiero serlo más pronto que tarde. Llegará sólo, pero una vez que lo sea, no volveré a jugar al tenis", aseguró.

Asimismo, Carla afronta el encuentro ante Serena después de dejar en la cuneta a la australiana Samantha Stosur, a la francesa Pauline Parmentier y a la estadounidense Lauren Davis, sin dejarse un set en esos tres encuentros. Y la española tiene puestas todas sus ilusiones en él, a pesar de ser consciente de la dificultad que entraña.

Suárez mantiene un balance negativo ante Serena

"Poder llegar a la segunda semana de Wimbledon me pone muy contenta. Sólo lo había podido conseguir dos veces en toda mi carrera", ha dicho Suárez, que había escalado hasta la cuarta ronda en las ediciones de 2013 y 2016. "Hacerlo es algo complicado. Para mí es una superficie difícil de dominar pero tengo muchas ganas de afrontar esa segunda semana en Wimbledon", ha comentado.

Sin enfrentamientos previos en las últimas cuatro temporadas, pero sabiendo que su balance es desfavorable 6-0, Suárez intentará conseguir su primera victoria ante la norteamericana.

"Para mí, es el mayor reto que hay sobre una pista de tenis. Porque la considero la mejor tenista de la historia", ha dicho Suárez sobre la heptacampeona de Wimbledon. "Poder competir ante ella y tener una nueva oportunidad de afrontarlo para mí será interesante. Tengo un día para descansar, estar bien físicamente y llegar bien preparada. El objetivo será jugar lo más agresiva posible, hacerle daño e ir a por los cuartos de final", ha comentado.

