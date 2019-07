Horario internacional y dónde ver el Kyrgios - Nadal

Kyrgios y Nadal se vuelven a ver las caras. Y lo hacen en un mar de declaraciones entre ambos tenistas. El tenista español tiene una cuenta pendiente con el australiano tras perder hace cinco años con él en el mismo escenario.

Rafa viene de ganar cómodamente y convenciendo, en su primer partido en hierba del año, ante Sugita, al que batió en solo tres sets por 6-3, 6-1 y 6-3. Tras ganar Roland Garros, la sensaciones del tenista español son bastantes buenas.

Enfrente tendrá al siempre complicado Kyrgios. "Mi posición es muy clara, es un jugador de mucho talento, un rival muy peligroso para la segunda ronda, lo sé, y tengo que dar el cien por cien. Me da igual lo que haga y lo que quiera de su vida, no me molesta que haga lo que le apetezca. Tengo la suficiente edad ya para no entrar en juegos que no tienen ningún sentido en mi carrera", dijo Rafa Nadal en la previa al partido de este jueves.

Kyrgios, que últimamente es más noticia fuera que dentro de los terrenos de juego, viene de ganar con más sufrimiento de lo esperado a Jordan Thompson por 7-6, 7-6, 0-6 y 6-1. Seis veces se han enfrentado Nadal y Kyrgios, con empate a tres. El último precedente es el de este año en la segunda ronda de Acapulco, sobre pista dura, en el que ganó el australiano por 3-6, 7-6 y 7-6.

Horario Kyrgios - Nadal

Horario del partido

El duelo entre Nick Rafa Nadal se disputa este jueves 4 de junio, no antes de las 17:15 horas, en el Centre Court.

Hora local: 16:15 horas.

América

Estados Unidos: 08:15 horas -Costa Oeste-; 11:15 horas -Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 10:15 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 13:15 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 16:15 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 17:15 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 17:15 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 18:15 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía y Etiopía: 19:15 horas.

Cómo ver el partido

El duelo será retransmitido a través de #Vamos, Movistar Deportes 2 y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.

