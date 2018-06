Carmena se plantea "comprar" el Mutua Madrid Open para no pagar el canon anual

El Gobierno de Manuela Carmena ha mostrado su firme voluntad de que el Mutua Madrid Open siga en Madrid en la primera reunión formal con los organizadores, a quienes ha ofrecido explorar todo tipo de fórmulas para que permanezca más allá del 2021, incluida la "compra" del torneo por parte del Ayuntamiento.

El coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, ha expuesto esta idea a los periodistas al finalizar la reunión mantenida por representantes de todos los grupos municipales con el presidente del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian, que no ha querido posicionarse sobre esta propuesta concreta pero sí ha reafirmado la voluntad de seguir en la capital.

El torneo está garantizado en Madrid hasta 2021 y la negociación que ahora comienza buscará prolongar ese evento hasta más adelante, tras la amenaza que hizo Tsobanian de marcharse a otra ciudad si no se comenzaba a hablar ya sobre el futuro.

Cueto ha explicado que la propuesta de comprar el torneo es "una hipótesis de tiro al aire" pero, ha reflexionado, sería "una opción a valorar" que el Ayuntamiento de la capital lo adquiriese en lugar de pagar un canon anual por acogerlo cada año. "¿Por qué no?", se ha preguntado tras explicar que esta sería una opción si el propietario "lo vendiese a un precio razonable".

"Hay varias fórmulas que se pueden hablar y lo vamos a discutir, por eso es importante tener reuniones (...) y encontrar una fórmula que convenga a todos los partidos", ha dicho Gerard Tsobanian por su parte al finalizar la reunión, aunque preguntado por la propuesta de Cueto ha dicho que no sabía qué contestar. "No sé, es otro tema", ha comentado Tsobanian.

Tosbanian, antes de que Cueto lanzase la idea de comprar el torneo, ha dicho a los periodistas que la conclusión de esta primera reunión es muy positiva. "Era lo que necesitábamos, abrir el diálogo entre nosotros y todos los partidos y hemos encontrado a la gente muy dispuesta a discutir y a preparar el futuro conjuntamente", ha valorado. Sobre sus aspiraciones solo ha apuntado "la posibilidad de crecer" y ha citado que otras ciudades "invierten en instalaciones porque hay más demanda para acudir a los eventos". "Aquí el potencial de crecer más está, y hay que contemplarlo también para no quedarnos atrás", ha añadido cuando le han preguntado sobre si han pedido construir una nueva pista.

No obstante, preguntado sobre si está satisfecho con la aportación económica y las instalaciones, ha respondido: "Llevamos aquí 17 o 18 años, estamos contentos de estar en Madrid, si no, no estaríamos aquí".

A la reunión han acudido además de Cueto y Tsobanian los portavoces del PP, PSOE y Ciudadanos -José Luis Martínez Almeida, Purificación Causapié y Begoña Villacís, respectivamente- que han remarcado la voluntad de todos los partidos de que este torneo siga en la capital, y se han mostrado convencidos de que se logrará.

En esa línea, Luis Cueto se ha fijado diciembre de este año como fecha límite para cerrar el acuerdo porque, ha reflexionado, "después vienen las elecciones, que tensionan mucho" y la voluntad es alcanzar un consenso. "El Ayuntamiento está con el máximo compromiso de hacer todos los esfuerzos posibles para que Madrid mantenga este torneo", ha añadido el coordinador general de Alcaldía, que considera el evento "un éxito de toda la ciudad".

En esa misma línea se han expresado los portavoces municipales. En concreto, el popular José Luis Martínez-Almeida ha pedido a los organizadores que remitan una propuesta concreta para de ese modo trabajar conjuntamente en "seguir teniendo la imagen de marca y el referente para todos que es el Open de Tenis".

La socialista Purificación Causapié, por su parte, ha manifestado su voluntad de que el Open de Tenis se consolide "y sea lo más beneficioso para la ciudad", de forma que "venga mucha gente y haya mucha actividad y promoción".

También Begoña Villacís ha reafirmado su interés porque se quede "este evento que lleva el nombre de Madrid por el mundo" y ha dicho que la participación de todos los grupos en la negociación permitirá aislar el torneo "de los vaivenes políticos".