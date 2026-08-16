Hugo González, celebra su oro en el último Europeo.

Hugo González, celebra su oro en el último Europeo. EFE

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Hugo González, subcampeón de Europa en la final del 200 estilos y Laura Cabanes se hace con el bronce en mariposa

El mallorquín se colgó la medalla de plata con un espectacular 1:54.44; mientras que la de Daimiel superó en el 100 final a la italiana Borrelli.

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En la jornada final de los Campeonatos de Europa de natación de París ha llegado, por fin, la primera medalla, después de un balance satisfactorio en cuanto a finalistas y récords de España. Eran 12 y ahora, tras la final de los 200 metros estilos, ya son 13.

Y la final de los 200 estilos ha dejado, además de un récord de España estratosférico, esa primera medalla. Hugo González de Oliveira se ha colgado la plata con un espectacular 1:54.44, un tiempo que no le ha permitido subir a lo más alto del podio porque Hubert Kos, uno de los grandes triunfadores del Europeo, se impuso con 1:54.24.

La marca de Hugo González supone, además, la sexta mejor de todos los tiempos.

Laura Cabanes prolongó la fiesta de la natación española en los Europeos de París y apenas unos minutos después de que Hugo González se proclamase subcampeón continental de los 200 estilos se colgó la medalla de bronce en los 200 mariposa.

Cabanes, que firmó un tiempo de 2:07.21 minutos, su mejor marca personal, arrebató por tan sólo 19 centésimas el tercer escalón del podio a la irlandesa Ellen Walshe, vigente campeona de Europa en piscina corta, que tuvo que conformarse con la cuarta plaza.

A quien no pudo alcanzar la nadadora ciudadrealeña, de 20 años, fue a la británica Keanna Macinnes que se alzó con la medalla de oro con una marca de 2:05.90.

Completó el podio la danesa Helena Bach, campeona hace dos años en Belgrado, que logró la plata con un crono de 2:06.14.