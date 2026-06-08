La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana abre sus inscripciones preferentes para los corredores de 2025

Desde hoy, 8 de junio, los participantes de la última edición tendrán una semana para asegurar su dorsal antes de la apertura general del 15 de junio La inscripción para la prueba internacional se abrirá el 5 de octubre

Pistoletazo de salida para la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2026. Desde hoy, lunes 8 de junio, comienza la preparación para la nueva cita mediante la apertura del periodo de inscripción preferente para todas aquellas personas que participaron en la edición de 2025, que tendrán una semana para asegurar su dorsal antes de la apertura general, prevista para el lunes 15 de junio.

La carrera da así su primer paso hacia el 31 de diciembre, una fecha marcada en rojo para miles de corredores que cada año despiden el año en Madrid con una de las pruebas más emblemáticas del calendario internacional.

Durante este periodo preferencial, los participantes de la pasada edición recibirán un correo electrónico personalizado con el acceso a la inscripción. Será una oportunidad exclusiva para volver a formar parte de una carrera que no solo se corre: se vive, se comparte y se recuerda.

La edición de 2026 llega con una mirada renovada, en la que la energía del running se cruza con una forma muy personal de entender la ciudad, la calle y la identidad de cada corredor.

Porque en la Vallecana cada dorsal cuenta una historia, cada camiseta tiene algo que decir y cada zancada forma parte de una noche que nunca pasa desapercibida.

Un año más, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana volverá a reunir a miles de personas en sus 10 kilómetros más reconocibles: desde quienes buscan cerrar el año con su mejor marca hasta quienes hacen de esta carrera una tradición, una celebración o una forma única de despedir diciembre.

Tras este primer periodo reservado a los participantes de 2025, las inscripciones generales para la carrera popular se abrirán el lunes 15 de junio. Por su parte, el acceso a la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional comenzará el 5 de octubre.

El camino hacia el 31 de diciembre ya ha comenzado. Y, como cada año, Madrid volverá a tener una cita imprescindible con la carrera que mejor viste la última noche del año.