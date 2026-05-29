Lara Ibarra, experta en fitness: "No hay que dejar pasar más de 5 horas entre la comida pre y post entrenamiento"

El eterno debate sobre qué comer alrededor de la hora de entrenar, conocido en el mundo del fitness como nutrición "peri-entrenamiento", parece haber encontrado una hoja de ruta clara.

A través de su canal de YouTube, la creadora de contenido Lara Ibarra, quien cuenta con más de 13 años de experiencia entrenando, ha compartido una guía exhaustiva para enseñar a sus seguidores cómo optimizar la ganancia de masa muscular, la pérdida de grasa y el rendimiento físico mediante la alimentación.

Uno de los grandes mitos que la experta aborda de inicio es la famosa "ventana anabólica", ese supuesto periodo de tiempo crítico tras las pesas. Apoyándose en metaanálisis científicos, Ibarra confirma su existencia, aunque aclara que no exige tomar un batido de proteínas de manera inmediata sin siquiera salir del vestuario.

"Sí existe una horquilla en la cual la proteína juega un rol más importante rodeando el entrenamiento y por tanto el cuerpo está más receptivo a la construcción de masa muscular", afirma en su vídeo.

Para aprovechar esta etapa fisiológica, la regla de oro de la youtuber es clara: "Si quieres optimizar tu composición corporal no deberías dejar más de 5 o 6 horas entre la comida pre trenamiento y la comida post entrenamiento".

En cuanto a la preparación previa al gimnasio, la estrategia nutricional debe centrarse fundamentalmente en los carbohidratos y las proteínas.

Tal y como explica la creadora: "El objetivo de la comida pre-entrenamiento es doble por un lado necesitamos que nos dé energía para rendir bien en el ejercicio y por otro lado necesitamos potenciar el entorno anabólico". Sin embargo, advierte sobre el consumo excesivo de lípidos antes de hacer esfuerzo físico.

"Las grasas retrasan el vaciamiento gástrico una comida alta en grasa va a tardar más en digerirse y una comida más baja en grasa se digerirá más rápido", detalla, recomendando por ello dejar entre una hora y media y dos horas de margen para hacer la digestión antes de empezar a sudar.

Durante la propia sesión de entrenamiento, la clave absoluta no reside en la comida sólida, sino en el agua. Ibarra recomienda ingerir entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso corporal y subraya su tremendo impacto: "La hidratación va directamente, va de la mano estrechamente relacionada con el rendimiento. A mayor nivel de deshidratación, el rendimiento va cuesta abajo también".

Finalmente, al terminar la rutina, el cuerpo necesita recuperar y potenciar ese entorno anabólico mediante una dosis de proteínas (entre 0,4 y 0,5 gramos por kilo de peso), relegando otros macronutrientes a un nivel inferior de urgencia.

Sobre la supuesta necesidad imperiosa de consumir azúcares de asimilación rápida, la creadora desmitifica una creencia popular muy extendida en los gimnasios: "El hidrato de carbono otra vez después del entrenamiento de pesas pasa a un segundo plano, a no ser que en ese mismo día vayas a hacer una sesión de ejercicio o que al día siguiente vayas a entrenar el mismo músculo".

Pese a la precisión de esta guía milimétrica que detalla en YouTube, Lara Ibarra concluye su intervención con un mensaje realista y tranquilizador para aquellos usuarios que tengan vidas ajetreadas y no puedan seguir todo al pie de la letra: "Esto no quiere decir que si no hacemos las cosas exactamente como estas no vayamos a conseguir resultados. Vamos a conseguir resultados, pero va a ser más lento si no respetamos todas estas cositas".