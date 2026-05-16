Ona Carbonell, 35 años: "Los deportistas, muchas veces, no tienen la capacidad de controlar sus finanzas"

La exnadadora española Ona Carbonell, considerada una de las grandes referentes de la natación artística a nivel internacional y una de las deportistas más laureadas del deporte español, reivindicó hace unos años la importancia de la educación financiera entre los atletas de élite, ya que muchas veces "no tienen la capacidad de controlar sus finanzas".

La catalana, doble medallista olímpica y campeona del mundo y de Europa en numerosas ocasiones, advirtió de que muchos deportistas carecen de herramientas para gestionar adecuadamente sus ingresos y tomar decisiones económicas durante y después de sus carreras profesionales.

En noviembre de 2021, Carbonell participó en una charla sobre educación financiera y deporte celebrada en el Pabellón de Los Guindos de Málaga, organizada por el Proyecto Edufinet de Unicaja en colaboración con CECA y el Unicaja Baloncesto.

El encuentro reunió a decenas de jóvenes deportistas, especialmente integrantes de la cantera del club malagueño, además de representantes del ámbito deportivo y educativo.

Durante su intervención, la exnadadora insistió en la necesidad de que los deportistas reciban formación en gestión económica desde edades tempranas.

Ona Carbonell.

"Estamos dentro de una burbuja de largas horas de entrenamiento, competición y sacrificio constante", explicó Carbonell, quien señaló que esa dedicación absoluta al deporte provoca que muchos atletas "no tengan la capacidad" de controlar sus finanzas o planificar su futuro económico.

La deportista reconoció además que este tipo de conocimientos no suelen formar parte de la preparación habitual de un atleta profesional.

"Ojalá hubiese tenido la oportunidad de aprender todo esto cuando era pequeña", afirmó, al tiempo que recordó que la retirada deportiva supone uno de los momentos más complejos en la vida de cualquier deportista de élite.

La formación económica

En este sentido, Carbonell destacó la importancia de rodearse de personas de confianza y mantener unos valores sólidos más allá del éxito deportivo.

"Hay que estar cerca de personas que os quieran, os ayuden y os digan cuándo no hacéis las cosas bien", señaló ante los asistentes, subrayando también la necesidad de contar con buenos asesores sin perder nunca el criterio propio.

Esa charla contó asimismo con la participación del presidente del Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, quien coincidió en la relevancia de la formación personal y económica en el deporte profesional.

López Nieto advirtió de que muchos jóvenes, al alcanzar la élite, "se rodean de personas que intentan beneficiarse", por lo que defendió que "la educación en valores es fundamental" para evitar situaciones de vulnerabilidad.

El acto despertó un notable interés entre los jóvenes asistentes, muchos de ellos vinculados al deporte base, que siguieron con atención las reflexiones de los ponentes sobre la presión competitiva, la gestión del éxito y la preparación para el futuro fuera de las pistas y las piscinas.

Para cerrar su intervención, Ona Carbonell lanzó un mensaje de motivación dirigido a los jóvenes deportistas presentes en el pabellón malagueño: "Tenéis que soñar, os tiene que apasionar lo que hacéis y ser valientes".