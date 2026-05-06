Topuria es recibido por Trump en el Despacho Oval y agradece la oportunidad "histórica" de pelear en la Casa Blanca

Ilia Topuria es recibido por Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca Reuters

Ilia Topuria ya no es solo el campeón que ha llevado a España a lo más alto de la UFC; es, además, una figura central en uno de los montajes deportivos y políticos más llamativos de los últimos años.

El hispano-georgiano fue recibido en el Despacho Oval por Donald Trump, en un acto que sirvió como puesta de largo de la velada de artes marciales mixtas que, el próximo 14 de junio, convertirá los jardines de la Casa Blanca en un octágono al aire libre.

Una escenografía sin precedentes que el propio Topuria no dudó en calificar como una oportunidad "histórica".

En la cita, Trump reunió a Topuria y a varias de las grandes estrellas que encabezan el evento, entre ellos Justin Gaethje, su rival por la unificación del título del peso ligero.

El encuentro, cuidadosamente preparado, combinó el formalismo institucional con la estética propia del espectáculo deportivo: cinturones sobre la mesa del Despacho Oval, fotógrafos encuadrando cada gesto y un presidente ejerciendo de maestro de ceremonias, reivindicando el carácter "único" de la velada y el papel de la UFC como símbolo de poder estadounidense.

Topuria bromea con Trump

Topuria, que llegó a la Casa Blanca convertido en uno de los campeones más mediáticos de la compañía, aprovechó su intervención para agradecer la magnitud del escenario y subrayar el peso del momento en su carrera.

Habló de un día que "siempre" recordará y de la emoción que le producía pisar el corazón del poder político estadounidense para presentar una pelea que trasciende lo deportivo.

También mostró su lado más distendido al dirigirse a Trump con una frase que se hizo viral: "Nunca pensé que fueses tan amable". El presidente respondió que arrastra una "imagen falsa", en un intercambio que reforzó la lectura del acto como un guiño a su propia narrativa pública.

Donald Trump recibe en el Despacho Oval a Ilia Topuria y al resto de protagonistas del evento UFC Casa Blanca EFE

Más allá de las sonrisas, la operación encaja en la larga alianza entre Trump y la UFC, personificada en la relación con Dana White.

El evento en la Casa Blanca coincide con la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el 80 cumpleaños del presidente, y se presenta como el mayor espectáculo de artes marciales mixtas jamás organizado.

Para Topuria, supone un escaparate sin igual: defender el cinturón frente a Gaethje en ese contexto le coloca en el centro de una campaña global que mezcla patriotismo estadounidense, show business y ambición deportiva.

Consciente de la lectura política que podría desprenderse de su presencia junto a Trump, el campeón ha insistido en que acude como parte de su trabajo, cumpliendo con los compromisos de la empresa que le ha llevado a la cima.

La imagen, sin embargo, ya está ahí: un luchador que se formó lejos de los grandes focos, ahora retratado en el Despacho Oval como protagonista estelar de un evento que busca inscribirse en la historia.

Para el deporte español, la foto refuerza la idea de que Topuria ha cruzado definitivamente la frontera entre figura de culto de las MMA e icono global.