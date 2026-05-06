Saúl Craviotto, vetado por 23 organizaciones independentistas para dar el pregón en las fiestas de Lleida

Hasta 23 entidades vinculadas al independentismo en Lleida han expresado su rechazo a la designación de Saúl Craviotto como pregonero de la fiesta mayor de la ciudad, cuya celebración tiene lugar este fin de semana.

El deportista, con seis medallas olímpicas en su haber y residente en Gijón, ha sido elegido por el Ayuntamiento para pronunciar el tradicional discurso inaugural, una decisión que ha generado controversia en determinados sectores.

Múltiples organizaciones -entre ellas ANC Lleida, el Ateneu Cooperatiu La Baula y el Ateneu Popular de Ponent- han suscrito un comunicado conjunto en el que cuestionan la idoneidad de esta elección.

En el texto, subrayan que el pregón constituye un acto de alto valor simbólico y representativo para la ciudad, por lo que consideran imprescindible que la persona designada goce de un amplio consenso social.

Las entidades firmantes fundamentan su rechazo en anteriores declaraciones públicas de Craviotto en relación con el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, así como en su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El comunicado conjunto

A su juicio, esas manifestaciones "le sitúan claramente en una posición alejada de una parte significativa de la sociedad catalana, y también leridana".

"Más allá de su trayectoria deportiva, que respetamos, es necesario tener en cuenta sus posicionamientos públicos en relación con uno de los episodios políticos y sociales más trascendentes de la historia reciente de Cataluña", señalan las entidades en su comunicado.

En este sentido, insisten en que su crítica no pretende cuestionar la libertad de expresión individual, sino evaluar la conveniencia de que represente a la ciudadanía en un evento que aspira a ser inclusivo.

🔴 Rebutgem l'elecció de Saül Craviotto com a pregoner de la Festa Major de Lleida



⬇️⬇️⬇️⬇️ https://t.co/kNJEiHMl4Q — Lleida i el Segrià per la Independència (@ANCLleidaSegria) May 6, 2026

El comunicado también advierte de que, en un contexto aún condicionado por las consecuencias políticas, sociales y emocionales derivadas de los acontecimientos de 2017, la elección de Craviotto "no contribuye a la necesaria cohesión social" y podría, por el contrario, "profundizar en divisiones existentes".

Asimismo, apuntan que el hecho de que el pregonero pertenezca al Cuerpo Nacional de Policía puede interpretarse como una decisión con carga política, especialmente por el papel desempeñado por este cuerpo durante la jornada del 1 de octubre.

Por todo ello, las entidades instan al Ayuntamiento de Lleida a reconsiderar su decisión y a promover un proceso de reflexión más participativo, que tenga en cuenta la pluralidad de sensibilidades presentes en la ciudad.

A su entender, la elección del pregonero debería recaer en una figura capaz de ser percibida como verdaderamente representativa del conjunto de la ciudadanía.