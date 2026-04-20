El tenis domina los Premios Laureus: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, designados como mejores deportistas del año

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se llevaron los premios Laureus que designan a los mejores deportistas del año en categoría masculina y femenina. La gala, celebrada un año más en Madrid, galardonó a las figuras que alumbraron el mundo del deporte durante el pasado 2025.

El murciano y la bielorrusa encarnaron el dominio del tenis en esta edición. El mundo del deporte se rindió a sus pies, auténticos ídolos del circuito que están labrando unos éxitos para la historia, y que recibieron el homenaje de todo el mundo del deporte en una noche muy especial.

Una gala en la que también brillaron Lamine Yamal, Toni Kroos o, especialmente, Nadia Comaneci. La exgimnasta rumana protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al llevarse por sorpresa el Premio Laureus a la trayectoria de toda una vida.

La tenista Aryna Sabalenka, con el Premio Laureus. REUTERS

El brillo de Carlos Alcaraz

Alcaraz se llevó el mayor reconocimiento en la categoría masculina. El tenista murciano, eso sí, minutos antes de recoger el premio disparó las alarmas un poco más porque no fue capaz de garantizar su presencia en Roland Garros dentro de unas semanas como consecuencia de la lesión de muñeca que arrastra.

"Veremos a ver. La siguiente prueba va a ser crucial, que digamos. Estamos intentando hacer todo lo que está en nuestras manos para que esta prueba salga bien. Intento estar positivo, animado, con paciencia, aunque estos días se están haciendo largos. No puedo dar un plazo para volver", comentó a TVE.

De hecho, en las últimas fotografías públicas se había podido ver al tenista con una férula en su mano derecha a modo de protección.

El premio Laureus, en las manos de Carlos Alcaraz. REUTERS

El murciano se llevó, no obstante, el premio al mejor deportista del año. Alcaraz firmó un 2025 de ensueño en el que se consolidó como la gran amenaza del circuito junto a Jannik Sinner.

Carlos sumó dos Grand Slams más a su ya dilatado palmarés. Se proclamó campeón de Roland Garros por segunda vez, y también añadió un nuevo US Open a sus vitrinas.

Además, se adjudicó los Masters 1.000 de Montecarlo, Roma y Cincinatti, mientras que ganó los torneos de Rotterdam, Queen's y Tokio.

Sabalenka, la gran dominadora

El tenis fue el gran protagonista de la noche. Si Carlos Alcaraz se llevó el premio al mejor deportista del año en la categoría masculina, Aryna Sabalenka hizo lo propio en la femenina.

La bielorrusa, gran dominadora del circuito y actual número 1, está labrando una carrera increíblemente exitosa, y eso no pasó desapercibido para la Academia, que estuvo de acuerdo en darle este gran reconocimiento.

Sabalenka se adjudicó el US Open la pasada temporada, pero tan sólo el último paso en la final le apartó de haberse proclamado también campeona del Abierto de Australia y de Roland Garros. En Wimbledon fue semifinalista.

Además, la número 1 también fue campeona de Masters 1000 como el de Miami o el de Madrid, la misma ciudad que le encumbró como la mejor deportista del año.

Lamine Yamal, también protagonista

Hubo más protagonismo español en esta gala que reconoce a los mejores deportistas del año en diferentes categorías.

Así, Lamine Yamal se llevó el reconocimiento a mejor deportista joven del año. En este caso, el delantero del Fútbol Club Barcelona repite premio, ya que se llevó este mismo galardón en 2025.

El golfista Rory McIlroy se llevó el premio al regreso mundial del año. El irlandés ya fue ganador del premio a la revelación en el año 2012.

El exmadridista Toni Kroos también salió victorioso de la gala de los Premios Laureus. El alemán fue obsequiado con el galardón que prima la Inspiración Deportiva, síntoma de que su figura sigue estando presente en el deporte pese a su retirada.

El momento más emotivo de la noche llegó con el reconocimiento a Nadia Comaneci. La exgimnasta se llevó por sorpresa el premio a la trayectoria 50 años después de su histórico 10 en el ejercicio perfecto.

50 years on from her historic perfect 10, fellow Laureus Academy members surprised Nadia Comăneci with the Lifetime Achievement Award.#Laureus | @nadiacomaneci10 @Olympics pic.twitter.com/sIHB9Y2wFV — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

El auditorio al completo se puso en pie para esta designación que se había llevado en secreto y que emocionó a la rumana. Además, recibió el premio de manos de Simone Biles.

Chloe Kim se llevó el premio a la deportista del año en el mundo de acción, Lando Norris el galardón al avance mundial del año, y Gabriel Araujo fue designado como el deportista del año con discapacidad. 'Fútbol y más' se llevó el premio 'For good'.