Irán ejecuta al joven luchador Saleh Mohammadi de 19 años: sus manifestaciones en contra del régimen fueron su condena

Saleh Mohammadi, luchador que ganó la medalla de bronce de la Copa Saytev en Krasnoyarsk (Rusia).

El conflicto bélico que mantienen Estados Unidos e Israel con Irán no ha suavizado la represión del régimen contra sus opositores. De hecho, las autoridades iraníes han vuelto a recurrir a la pena capital, ejecutando por ahorcamiento a tres personas. Entre ellas se encontraba Saleh Mohammadi, un luchador que tenía tan solo 19 años.

"Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos", informó la agencia Mizan, afiliada a la judicatura de la República Islámica.

Mohammadi era un luchador reconocido en su país que había ganado la medalla de bronce en la Copa Saytev de Krasnoyarsk (Rusia), donde compitió en 2024 con la selección iraní.

Fue detenido el 15 de enero en Qom por presuntamente haber apuñalado a un agente de policía durante una manifestación celebrada en esa misma ciudad el pasado 8 de enero.

Durante el proceso judicial, Mohammadi denunció haber sido forzado a confesarse culpable bajo tortura y se retractó posteriormente ante el tribunal, según la organización Iran Human Rights (IHR).

El 3 de febrero, el Tribunal Penal de la ciudad santa de Qom, en el norte del país, condenó a Mohammadi a morir ahorcado en un acto público tras declararlo culpable.

El joven, que compareció ante los jueces con un abogado de oficio, alegó contar con una coartada: sostuvo que ni siquiera participó en la protesta vinculada al crimen que se le imputaba, sino que cuando se produjeron los hechos se encontraba en casa de su tío.

El tribunal desestimó sus alegaciones y lo condenó en base a su confesión forzada y a los testimonios de supuestos testigos presenciales, según IHR. Los jueces le impusieron la pena de muerte por ahorcamiento, el método más utilizado en Irán, que debía ejecutarse públicamente en la plaza Nabutov de Qom, el mismo lugar donde murió el policía cuya muerte se le atribuye.

No obstante, diversas fuentes señalan que la sentencia se cumplió de manera privada en una prisión de Qom, ciudad de notable relevancia espiritual para el sistema islámico.

Este tipo de ejecuciones se realiza habitualmente suspendiendo al condenado con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda de una grúa instalada en la parte trasera de un camión, con la presencia de los familiares de la víctima.

A pesar de que Mohammadi estaba vinculado a la muerte de un oficial durante las revueltas sociales de noviembre pasado, el fallo oficial lo condenó por "hostilidad contra Dios" y por actuar presuntamente como informante externo.

Resulta llamativo que, apenas horas antes, el Departamento de Estado de Estados Unidos hubiera solicitado formalmente la suspensión de la pena.

La activista y deportista Nima Far ha considerado que este acto forma parte de una estrategia estatal destinada a sembrar el miedo entre la población, con especial dureza hacia figuras del deporte. El caso recuerda al de Navid Afkari en 2020, otro luchador ejecutado pese a la presión internacional y las denuncias sobre pruebas manipuladas.

Según Far, organismos como el COI y la Federación Internacional de Lucha cometieron un error al apostar por una "diplomacia discreta" que resultó ineficaz, en lugar de adoptar sanciones más firmes y visibles.