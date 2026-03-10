Doblete de oros de la española Audrey Pascual en los Juegos Paralímpicos: se proclama campeona en la combinada

Audrey Pascual ha vuelto a agrandar su leyenda en Milán-Cortina al conquistar el oro en la combinada alpina de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Consigue el oro por 46 centésimas y suma de esta manera su tercera medalla.

La madrileña, que compite en la categoría sentada, confirma así unos Juegos soñados, después de su plata en el descenso y el oro en supergigante, firmando un triplete que la instala definitivamente en la élite mundial del esquí paralímpico.

El oro en combinada, que premia la versatilidad en velocidad y técnica, consolida a Pascual como nueva referencia del equipo español y devuelve al paralimpismo invernal nacional a las portadas, más de una década después de los éxitos de Jon Santacana.

Pascual logró imponerse a su máxima rival, la alemana Anna-Lena Forster y a la china Sitong Liu que quedaron segunda y tercera respectivamente.

A sus 21 años, Pascual compite en su debut paralímpico, pero se presenta con el aval de un palmarés precoz: globos de cristal en pruebas técnicas y veloces, decenas de podios en la Copa del Mundo y medallas en campeonatos del mundo.

Nacida con una agenesia bilateral de tibias, convirtió la rehabilitación en pasión deportiva y pasó de las pistas de nieve de La Pinilla a dominar las grandes citas internacionales, comenzando su relación con el esquí a los once años.

Tan solo dos años después fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado y en 2017, ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España. Comenzó a competir de manera internacional en 2019, con tan solo 15 años, la edad mínima para competir.

Ese mismo año consiguió alzarse con la primera Copa de Europa y desde entonces no ha dejado de ganar títulos, entre los que destaca el subcampeonato en eslalon en los Mundiales de Maribor y las 17 medallas en Copa del Mundo que consiguió este curso, siendo diez de ellas de oro.

La esquiadora llegaba como una de las favoritas y no está defraudando, soportando la presión de ser una de las favoritas y los nervios propios de un debut en los Juegos Paralímpicos.

Pascual opta para conseguir dos medallas más, que se sumarían a las tres conseguidas ya en estos Juegos, partiendo como una de las favoritas en las dos carreras de los próximos días y con la ilusión de poder levantar un oro otra vez.