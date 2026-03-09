Egoitz Bijueska tiene 15 años y es campeón del mundo de skate: el español hace historia al conquistar el oro en Brasil

Egoitz Bijueska tiene 15 años, nació en Bilbao y acaba de hacer historia: es campeón del mundo de skate park tras conquistar el oro en Sao Paulo, en pleno corazón de Brasil.

Su triunfo le coloca definitivamente en el mapa del deporte español, en una especialidad todavía minoritaria pero olímpica, y confirma lo que venía anunciando el ranking: el mejor rider de park del planeta es un adolescente vasco que combina vuelos imposibles con clases online de secundaria.

La final de park masculino correspondía al Mundial de 2025, aplazado y finalmente disputado este fin de semana en el colosal skatepark de Sao Paulo.

Allí, Egoitz se jugó el título en un escenario perfecto para la presión: gradas llenas, foco mediático internacional y un favorito local, el brasileño Kalani Konig, empujado por el público y por los jueces.

Konig apretó hasta el final y firmó un 94,80 que le colocó momentáneamente en cabeza, pero el bilbaíno respondió en su última ronda con una exhibición de altura que los jueces valoraron con 95,86 puntos, igualando la mejor nota histórica de la modalidad.

Completó el podio el estadounidense Tom Schaar, subcampeón olímpico en París 2024, mientras que el campeón olímpico Keegan Palmer se quedó fuera de la lucha por las medallas.

Para llegar hasta ahí, Egoitz ha tenido que recorrer a toda velocidad etapas que otros consumen en muchos años. Empezó a patinar de niño y con solo 12 años ya se asomó a una Copa del Mundo; a los 14 ganó la cita de Roma, igualando una puntuación de leyenda que hasta entonces apenas se había visto en la élite.

Egoitz Bijueska, en lo alto del podio del Mundial de skate EFE

Sobre la tabla es capaz de ejecutar trucos tan icónicos como el 900 popularizado por Tony Hawk, una pirueta aérea con dos vueltas y media que solo han firmado una docena de skaters en la historia. "Físicamente he entrenado un montón, repasando todos mis trucos mil veces", explicaba hace unos días, antes de viajar a Brasil para la gran cita.

Su rutina mezcla la vida de cualquier adolescente con la exigencia de un deportista global. Estudia a distancia, viaja con la selección española por el World Skateboarding Tour y pasa horas en bowls y rampas de medio mundo, donde ya le reconocen jueces, rivales y patrocinadores.

Él mismo admite que gestiona como puede la tensión de los grandes días: "Disfruto, pero sí que es verdad que, cuando llega la competición, se pasa mal por los nervios y cuesta".

En el horizonte aparece ya el gran objetivo de su generación: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El skate park fue olímpico en Tokio y París y, con el oro mundial en el bolsillo y el número uno del ranking, Bijueska se ha ganado el derecho a soñar con una medalla.

"Quiero ir a los Juegos Olímpicos y a los X Games", confesaba recientemente, marcando una hoja de ruta que, visto lo que está ocurriendo, parece más un plan inmediato que un deseo lejano.

Su victoria en Brasil no solo inaugura un palmarés que puede ser larguísimo, también abre una ventana para el skate español: Egoitz es el primer rider nacional que se proclama campeón del mundo de park.

A partir de hoy, muchos chavales que patinan en plazas y bowls de todo el país saben que esa tabla puede llevarles, literalmente, hasta lo más alto del mundo.