El deporte noruego está de moda: qué pueden aprender países como España de Klaebo, Haaland o el Bodo/Glimt

Klaebo celebra con sus compañeros en los JJOO de Invierno de Milán-Cortina Reuters

El deporte noruego vive un pico de relevancia global difícil de explicar solo con rachas de talento o ciclos generacionales.

Desde el dominio abrumador en los JJOO de Invierno de Milán-Cortina hasta la irrupción del Bodo/Glimt en Champions y la consolidación de estrellas como Erling Haaland, Johannes Hosflot Klaebo o Viktor Hovland, la etiqueta 'made in Norway' se ha convertido en un sello de alto rendimiento competitivo.

Noruega acaba de firmar en Milán-Cortina la mayor exhibición de la historia en unos Juegos de Invierno: 41 medallas en total y 18 oros, nuevo récord absoluto para un país en una sola edición, encadenando su cuarto liderato consecutivo en el medallero invernal.

El dato es todavía más llamativo si se pone en contexto demográfico: 5,7 millones de habitantes dominando a potencias con poblaciones decenas de veces superiores.

Esa superioridad no se concentra en una sola disciplina; va del esquí de fondo al biatlón, pasando por la combinada nórdica, el salto y el patinaje de velocidad, con Klaebo -seis oros en Milán-Cortina, once olímpicos en total- como emblema de un modelo que combina volumen de competición, alta carga aeróbica desde edades tempranas y una progresión muy controlada de la intensidad.

Klaebo, durante la competición en los JJOO de Invierno de Milán-Cortina Reuters

Al mismo tiempo, el país ha dejado de ser únicamente sinónimo de nieve. En el fútbol, la selección masculina se ha colado por fin en un Mundial, impulsada por un núcleo joven que se ha formado en ligas ultracompetitivas.

Haaland, con una estructura física de delantero de área clásica pero con métricas de sprint y repetición de esfuerzos propias de un velocista, ha llevado a su selección al Mundial y ha demostrado que el futbolista noruego de élite ya no es un recurso exótico, sino un perfil estándar en la élite europea.

Martin Odegaard, por su parte, se ha consolidado como otra estrella en la Premier, con volúmenes de carrera y participación en presión que ilustran una escuela donde el talento técnico se casa con una enorme capacidad de trabajo sin balón.

Potencia multidisciplinar

El fenómeno se amplía si se miran otras disciplinas globales. En golf, Viktor Hovland se ha instalado en la élite del PGA Tour, con un perfil muy analítico del juego corto y un uso intensivo del dato y la tecnología en su preparación.

En tenis, Casper Ruud ha sido número 2 del mundo y finalista de Grand Slam, representando una escuela de trabajo de volumen, alta tolerancia a la carga y capacidad para competir en temporadas largas y en múltiples superficies.

Otro nombre que encaja en ese patrón es el de Jakob Ingebrigtsen, doble campeón olímpico de medio fondo y la gran referencia actual del 'método noruego' aplicado al atletismo. Especialista en 1.500 y 5.000 m, su forma de preparar la temporada -gran base aeróbica en invierno, bloques de intensidad muy medida en primavera y una fina gestión de la fatiga en verano- se ha convertido en referencia para todo el mundo.

A ello se suma un caso aparentemente alejado del deporte físico, pero muy revelador: Magnus Carlsen ha convertido el ajedrez en un producto de masas, con rutinas en las que se combinan preparación estratégica clásica, entrenamiento digital y un cuidado casi 'deportivizado' de la salud mental y la gestión de torneos.

El milagro del Bodo

Y en este mapa emerge el último símbolo de la globalización del modelo noruego: el Bodø/Glimt, la gran revelación de la Champions 2025/26.

El club del Círculo Polar ha alcanzado por primera vez la fase eliminatoria de la máxima competición europea y se ha convertido en el primer equipo noruego en ganar un partido de eliminatoria en la Champions, tras una cadena de victorias frente a gigantes de las cinco grandes ligas.

Esta temporada ha derrotado a Manchester City y Atlético de Madrid en la fase de liga y ha firmado un 5-2 en el global ante el Inter, subcampeón de Europa, en el playoff. Ya en octavos, el sorteo del viernes le deparó un cruce de octavos asequible contra el Sporting CP.

Hauge, del Bodo/Glimt, celebra uno de los goles de su equipo en el playoff ante el Inter EFE

Lo ha hecho con un fútbol de ritmo altísimo, líneas muy adelantadas, pressing colectivo automatizado y una plantilla con picos de carga competitiva muy altos, adaptada a jugar sobre césped artificial en condiciones climatológicas extremas y luego trasladar ese nivel a escenarios como el Etihad o el Metropolitano.

Una estructura para el deporte

Detrás de todos estos ejemplos hay un patrón estructural. Noruega ha construido un sistema deportivo basado en tres pilares: participación masiva, retraso de la especialización y visión a largo plazo.

El país presume de tasas de práctica física infantil por encima del 90%, con un modelo de clubes locales asequibles y una 'carta de derechos del niño en el deporte' que garantiza que el resultado no sea el eje central en categorías tempranas.

Hasta la adolescencia, la norma es que un mismo chico alterne fútbol, esquí de fondo, balonmano o atletismo, sumando volumen motor general antes de elegir una sola disciplina y reduciendo el riesgo de lesiones por sobreuso y de abandono prematuro.

Ese enfoque tiene consecuencias visibles en el alto rendimiento. Muchos atletas de élite noruegos se incorporan tarde a entornos de carga específica, pero lo hacen con una base aeróbica, coordinativa y psicológica muy robusta.

En términos técnicos, eso se traduce en capacidad para soportar bloques de entrenamiento muy densos -microciclos de alto volumen en deportes de resistencia, semanas con alta frecuencia de partidos en fútbol- con menor fatiga residual y mejor tolerancia al estrés competitivo.

Haaland y Odegaard celebran un gol con la selección de Noruega Europa Press

Es significativo que perfiles como Haaland crecieran practicando varios deportes de equipo y de resistencia, o que los fondistas lleguen al circuito de Copa del Mundo sin haber quemado etapas en categorías inferiores a golpe de macrovolúmenes excesivos.

El segundo pilar es la formación de entrenadores. Noruega ha priorizado la capacitación técnica frente a la detección precoz de talento: los clubes invierten en técnicos con conocimiento de fisiología, metodología del entrenamiento y psicología básica, acostumbrados a manejar cargas, a usar GPS y datos de rendimiento y a diseñar entornos competitivos que premian la toma de decisiones, no solo la capacidad física.

Eso se ve en el Bodo/Glimt, con un modelo de juego muy estructurado, basado en patrones de presión trabajados, rotaciones que reparten minutos para mantener la frescura de la plantilla y una mejora sostenida de jugadores llegados de contextos más modestos.

El tercer elemento es cultural. El concepto de "idrettsglede", la alegría de hacer deporte, está presente tanto en el discurso institucional como en el día a día de clubes y familias.

Eso genera un entorno donde el error se percibe como parte del aprendizaje, la presión mediática llega más tarde y la relación con el resultado es menos tóxica que en otras potencias.

Paradójicamente, esa menor obsesión por ganar pronto ha producido atletas que compiten de manera muy eficiente cuando el resultado sí lo es todo: finales olímpicas, Champions, Majors o grandes vueltas.

Todo ello se proyecta ahora en un escaparate global más grande que nunca. El récord de Noruega en Milán-Cortina, el recorrido histórico del Bodo/Glimt en la Champions, la presencia constante de deportistas noruegos en los rankings mundiales de disciplinas tan diversas como el golf, el tenis, el esquí o el ajedrez y la clasificación de la selección de fútbol para el Mundial apuntan a algo más que a una moda pasajera.

Hablan de un ecosistema que ha entendido el deporte como política pública, escuela de salud y herramienta de cohesión social, y que ahora recoge sus frutos en forma de medallas, contratos y audiencias planetarias.

En un momento en el que muchos países se preguntan cómo producir élites sostenibles sin romper a sus jóvenes, el modelo noruegoo ofrece una respuesta incómoda y sugerente: menos prisa, más juego; menos selección temprana, más base; menos presión a los 12, más preparación para rendir a los 26.

El resultado, a la vista de lo que está ocurriendo en la nieve, en los grandes estadios y hasta en el tablero de ajedrez, es que el deportista noruego se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del deporte global de 2026.