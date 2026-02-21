Oriol Cardona y Ana Alonso se llevan el bronce del relevo mixto y sellan la mejor actuación de España en los JJOO de Invierno

Ana Alonso y Oriol Cardona, tras la final del relevo mixto en los JJOO de Invierno EFE

El esquí de montaña ha certificado este sábado en Milán-Cortina 2026 la mejor actuación de España en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Oriol Cardona y Ana Alonso se han colgado el bronce en el relevo mixto y elevan a tres el botín de medallas de la delegación, tras el oro del catalán y el bronce de la granadina en las pruebas individuales de sprint. Ningún equipo español había alcanzado jamás semejante cosecha en unas citas invernales.

Hasta la irrupción del esquí de montaña en el programa olímpico, España acumulaba únicamente cinco preseas en casi un siglo de Juegos de Invierno, firmadas por Paquito y Blanca Fernández Ochoa, Regino Hernández, Javier Fernández y Queralt Castellet.

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐎𝐋𝐈́𝐌𝐏𝐈𝐂𝐎 𝐄𝐒𝐏𝐀𝐍̃𝐎𝐋



🥉 ¡Ana Alonso y Oriol Cardona logran la medalla de bronce en el relexo mixto!



Son los dos primeros deportistas españoles que logran dos metales en los #JJOOInviernoRTVE. #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/bvYNCjD0q8 — Teledeporte (@teledeporte) February 21, 2026

La final del relevo mixto en el Stelvio Ski Centre reunió a las grandes potencias del skimo, con Francia y Suiza como máximas favoritas y España en el grupo de aspirantes al podio.

Alonso abrió el turno español con una primera vuelta en la que supo regular en la subida y arriesgar lo justo en el descenso, pasando de posiciones retrasadas a salir de la primera transición cerca de la francesa Emily Harrop.

Al cierre de su primer relevo, la andaluza entregó el testigo a Cardona dentro del grupo delantero, aunque ya con los galos marcando diferencias.

El catalán respondió en su primera posta con el oficio del nuevo campeón olímpico: se asentó en la zona de podio y se enganchó al pulso con el suizo Jon Kistler, mientras Francia consolidaba el liderato.

El relevo volvió a manos de Alonso para el tercer tramo y ahí llegó el momento más delicado para España, con un error en la zona de transición al colocar las pieles que hizo perder varios segundos y caer hasta la quinta plaza, por detrás también de Italia y Estados Unidos.

Con el horizonte del podio amenazado, Cardona afrontó el relevo final obligado a remontar. Primero dio caza a estadounidenses e italianos y, ya tercero, se lanzó a por el dúo suizo, recortando tiempo en los últimos metros pero sin poder impedir que Fatton y Kistler se aseguraran la plata tras el oro de Francia.

La desolación absoluta de Ana Alonso tras su error en la última transición, que puso en riesgo las opciones de medalla de España.#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/OH5zxkphEa — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 21, 2026

A la épica se añadió el suspense cuando los jueces confirmaron una penalización de tres segundos para España por la irregularidad de Alonso en su última transición, aunque la amplia renta sobre sus perseguidores permitió que el bronce quedara a salvo.

8 medallas en los JJOO de Invierno

Cardona y Alonso han añadido primero la sexta y la séptima medalla a ese listado con sus podios individuales y ahora una octava que dispara definitivamente el techo histórico del deporte español sobre la nieve.

El impacto del resultado trasciende las cifras. Cardona se marcha de Milán-Cortina como campeón olímpico y tercero en la misma edición, un doblete impensable hace solo unos años para un especialista español en un deporte de invierno.

NO SE LO PUEDEN CREER 🥹🥹🇪🇸



La emoción desmedida de Oriol Cardona y Ana Alonso al ser ratificada la medalla de bronce en #MilanoCortina2026. pic.twitter.com/5YF1x9vUex — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 21, 2026

Alonso, que llegó a Italia apenas cuatro meses después de sufrir un grave atropello mientras se entrenaba en bicicleta, se despide con un bronce y un bronce que la consolidan también como referencia absoluta del esquí de montaña internacional.

Ambos se convierten en los primeros deportistas españoles con dos medallas en unos mismos Juegos de Invierno, superando en brillantez global lo logrado en PyeongChang 2018, cuando se celebró el doble podio de Regino Hernández y Javier Fernández.

Con este bronce en el relevo mixto, Cardona y Alonso cierran unos Juegos que cambian para siempre la dimensión de España en el mapa olímpico invernal.