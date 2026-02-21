Kamila Sellier deja la imagen más aterradora de los JJOO de Invierno: la cuchilla de un patín le cortó a milímetros del ojo

Kamila Sellier, evacuada en camilla después de que una cuchilla le golpeara a milímetros del ojo Reuters

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 vivieron su momento más estremecedor en la noche de este viernes.

La patinadora polaca Kamila Sellier, de 25 años, sufrió un grave corte en el rostro tras ser alcanzada por la cuchilla de un patín rival durante los cuartos de final de los 1.500 metros de short track.

El impacto, a escasos milímetros del ojo izquierdo, obligó a detener la competición y derivó en una intervención quirúrgica que ha puesto en vilo al mundo del deporte.

El incidente se produjo en la sexta y última serie clasificatoria, cuando las patinadoras rodaban a velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora. La estadounidense Kristen Santos-Griswold ejecutó un cambio de carril considerado ilegal que desencadenó el contacto entre varias competidoras.

Sellier perdió el equilibrio en la curva y se precipitó contra el hielo; en ese instante, la cuchilla de Santos-Griswold impactó directamente en su pómulo izquierdo, arrancándole las gafas protectoras y provocando un profundo corte que tiñó de rojo la superficie helada.

Another look at the horrible Kamila Sellier speed skating accident. When it is slowed down like this you can see how close it was to leaving her partially blinded. pic.twitter.com/cefobBcW7V — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) February 20, 2026

El equipo médico accedió de inmediato a la pista y cubrió a la polaca con una sábana blanca para preservar su intimidad mientras le practicaban los primeros puntos de sutura. Pese a la gravedad de la escena, Sellier levantó el pulgar hacia las gradas del Milano Ice Skating Arena antes de ser retirada en camilla.

En la caída también se vio afectada la veterana italiana Arianna Fontana, que sufrió rasguños en el traje y un golpe en la cadera, aunque pudo continuar compitiendo.

Durísima caída en este cuarto de final de los 1500m de patinaje de velocidad en pista corta.



La cuchilla del patín de Santos parece impactar en un ojo de Kamila Sellier.



Esperemos que se quede en un susto. #MilanoCortina2026 #JJOOInviernoRTVE pic.twitter.com/pkVEajMW3e — Teledeporte (@teledeporte) February 20, 2026

Trasladada al hospital, una tomografía reveló una fractura en el hueso cigomático de Sellier, lo que hizo necesaria una cirugía para evaluar y reparar el daño óseo.

Konrad Niedźwiedzki, jefe de la misión olímpica polaca, informó tras la operación de que la deportista permanecía hospitalizada pero consciente y acompañada de sus padres. "Es muy valiente", afirmó el responsable del equipo.

Su compañera Natalia Maliszewska no ocultó la angustia: "Mis pensamientos están con ella. No puedo pensar en otra cosa".

Las autoridades polacas confirmaron que el ojo de Sellier no sufrió daños permanentes, un alivio dado que el filo del patín impactó apenas unos milímetros por debajo.

La polaca ya arrastraba una cicatriz en el rostro procedente de un accidente similar ocurrido hace alrededor de ocho años, al inicio de su carrera deportiva, cuando una cuchilla le alcanzó la sien. Su historial refleja los peligros inherentes a una disciplina donde el contacto físico a gran velocidad forma parte del espectáculo.

Santos-Griswold fue descalificada por adelantamiento ilegal, mientras que Sellier quedó eliminada sin poder disputar las siguientes rondas. El oro acabó siendo para la surcoreana Kim Gilli, acompañada en el podio por su compatriota Minjeong Choi y la estadounidense Corinne Stoddard.

Arianna Fontana, que aspiraba a igualar a Marit Bjørgen como la atleta más laureada de la historia olímpica invernal, alcanzó la final pero terminó quinta y se quedó sin medalla en una jornada marcada por la sangre sobre el hielo de Milán.