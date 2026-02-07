Por qué la NFL triunfa y la Champions League se estanca

Pat McAfee (centro) entrevista a los miembros de la promoción de 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (de izquierda a derecha) Luke Kuechly, Drew Brees, Larry Fitzgerald y Adam Vinatieri en el centro de prensa de la Super Bowl LX en el Moscone Center. Reuters

Jueves, tres días antes del Super Bowl. El Moscone Center del Downtown de San Francisco rebosa de actividad. El edificio de convenciones ha sido elegido por la NFL como el centro de reunión para la prensa y todo el paisaje que compone la liga más rentable del mundo.

En el Radio Row, que es el nombre que recibe lo que en eventos como el Mundial o los Juegos Olímpicos se denomina el IBC (International Broadcast Center), están todos los actores principales de la NFL.

Jugadores, entrenadores y periodistas se entremezclan en los 140.000 metros cuadrados de superficie donde conviven los platós de las televisiones más importantes de Estados Unidos con las mesas de trabajo de radios, medios grandes o pequeños y también de El Español, presente en la Super Bowl por segundo año consecutivo.

"Es fantástico estar cubriendo este evento. Cuando eres niño en Estados Unidos sueñas con jugar en la Super Bowl. Yo tuve la suerte de ser quarterback en la NFL, aunque nunca pude jugar la final. Pero ser parte del equipo de retransmisión de NBC es un privilegio muy grande y algo que me emociona mucho, cuenta Chris Simms, analista de estudio de NBA, la televisión que este año tiene los derechos.

"Vosotros (a Álvaro e Iñaki) sois ya como dos amigos para mi después de conocernos el año pasado y ver cómo cada vez venís medios de más partes del mundo es increíble para la NFL".

Este cruce entre uno de los analistas más prestigiosos de Estados Unidos y periodistas llegados de España refleja lo que es el Radio Row. Solo los Seattle Seahawks y los New England Patriots han llegado al final del camino, pero en San Francisco está toda la flor y nada de la NFL.

Desde hace un par de años, la ciudad que al final de la semana organiza la Super Bowl también alberga el partido de las estrellas (el Pro Bowl) y los NFL Honors, la gala de premios a los mejores de la temporada. Durante la semana, esto es la fiesta de la NFL.

Jon Gruden, durante la entrevista con Ronde Barber. Reuters

Por el espacio abierto del Radio Row, las mayores estrellas del deporte, patrocinadas por marcas, conceden entrevistas y realizan actos promocionales que fomentan la generación de contenido, titulares y expectación en torno a la NFL.

En el Radio Row te puedes encontrar con las mayores estrellas de la NFL actual y también con leyendas y Hall of Famers.

Opening Night y disponibilidad total de jugadores

Es verdad que estas súper estrellas no son tan accesibles para los medios más humildes, pero cuando tiene que ver con los jugadores de los Patriots y los Seahawks, la democratización y el acceso es el mismo para el medio más grande que para el podcast más humilde. Porque esta mimetización de protagonistas y mensajes empieza el lunes con algo que es impensable en la Champions League, el equivalente europeo a la NFL y la Super Bowl.

En eventos como el Opening Night, que tuvo lugar el lunes en el Centro de Convenciones de San José, a una hora de San Francisco, todos los jugadores y entrenadores quedan a disposición de la prensa. Los diez más importantes en podios donde cualquiera puede ir a preguntar y el resto pululan por la pista mientras los periodistas les paran y graban entrevistas.

Sin jefes de prensa de por medio ni nada que pueda suponer un obstáculo para el Show Business. Una dinámica similar en el resto de los días, donde todos los jugadores y entrenadores principales vuelven a estar disponibles en ruedas de prensa, podios, o mesas donde se puede ir a preguntar.

El Español, único medio escrito español con dos periodistas acreditados para el Super Bowl, ha tenido entrevistas personales con once jugadores y dos entrenadores. Aunque solo se juega durante seis meses al año, la NFL facturó 20.000 millones en 2025, tres veces más que LaLiga de Tebas y casi siete veces más que la Champions League.