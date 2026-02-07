Las claves de la Super Bowl LX contadas por los protagonistas del partido

Durante la semana de la Super Bowl en San Francisco los jugadores y entrenadores de los equipos participantes se sientan con la prensa durante el martes, el miércoles y el jueves previo al partido para resolver dudas, charlar del partido y comentar sus impresiones.

Como todos los años el protagonismo recayó sobre los quarterbacks: Drake Maye y Sam Darnold.

Josh McDaniels, coordinador ofensivo de los Patriots y campeón en seis ocasiones de la Super Bowl, reflexionaba sobre las diferencias y similitudes entre Drake Maye y el mítico Tom Brady.

McDaniels apuntaba que la principal diferencia entre Tom y Drake es que el primero "tenía mucha más experiencia cuando lo cogí, mientras que para Drake siempre hay algo nuevo cada semana" pero que ambos comparten "el amor por el juego y las ganas de aprender para ser cada vez mejores".

Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks y futuro entrenador en jefe de Las Vegas Raiders, comentaba sobre la agresividad controlada de Sam Darnold a lo largo de la temporada: "Muchos jugadores tienen el brazo para lanzar en profundo pero Sam tiene también las agallas para hacerlo".

"Además también es capaz de tomar decisiones de manera correcta, por lo que puedes ser agresivo con la jugada que llames sabiendo que si no está desmarcado el receptor Sam va a buscar el checkdown", añadió.

Jaxon Smith-Njigba. Reuters

Jaxon Smith-Njigba, receptor estrella del equipo de Seattle y actual Mejor Jugador Ofensivo del Año, dejaba clara su postura cuando le preguntamos qué era lo más complicado que tenía que hacer un receptor sobre el terreno de juego: no es la velocidad, no es la seguridad de las manos ni el route running si no "la toma de decisiones y estar en la misma página que tu quarterback"

Por último EL ESPAÑOL entrevistaba a Christian Barmore (Defensive tackle de los New England Patriots), un gigante de 1,96m de altura y 143kg de peso, en su quinta temporada en la NFL que valoraba el buen hacer de la defensa de los Patriots durante la temporada: "No importa quién corra con el balón en Seattle, tienen que correr contra nosotros. Y es muy difícil correr contra nosotros".

Ante el comentario de Álvaro Rodríguez de que los Patriots estaban siendo una de las mejores defensas de la temporada Christian Barmore contestó: "Una de las mejores no. La mejor".