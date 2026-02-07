Bad Bunny (31), alto y claro sobre su show en el Super Bowl pese a los ataques de Trump: "No hay que aprender español"

En septiembre, la NFL, Apple y Roc Nation dieron una de las noticias más esperadas: qué artista iba a ser el protagonista en el Super Bowl. El elegido fue Bad Bunny, para alegría de todos sus seguidores y para fastidio de sus detractores.

Y es que la elección de un artista que canta en español generó, además de una gran expectación dentro de la comunidad latina en Estados Unidos, una ola de críticas lideradas por el presidente Donald Trump, quien anunció que, a diferencia del año pasado, no asistiría al evento.

"Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible", afirmó el mandatario norteamericano en su momento.

A Benito las críticas sobre su idioma no le afectan. De hecho, comenzó su presentación de este jueves saludando en español y utilizó el idioma en varias ocasiones a lo largo de su intervención.

"En realidad, solo estoy intentando decir todas las palabras en inglés que sé", bromeó cuando se confundió en alguna de sus respuestas. "A mí todo lo que me llega son buenos deseos, y sé que el mundo va a estar feliz, se va a divertir, va a bailar y tendrá una gran noche", agregó.

Bad Bunny en los Grammys 2026. EFE

"No quiero destripar nada, la gente sólo se tiene que preocupar de bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, sólo aprendan a bailar y hagan lo que les salgan del corazón", agregó.

El artista, puertorriqueño y, por ende, ciudadano estadounidense, siempre se ha mostrado crítico con las políticas del mandatario y ha hablado abiertamente en contra de las acciones del ICE.

"Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE", dijo durante su discurso al recibir el Grammy el domingo, mientras el público en Los Ángeles se ponía de pie y aplaudía con fuerza: "No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos".

Con Trump ausente y una audiencia posiblemente dividida ideológicamente, será interesante ver cuán reivindicativo resulta su espectáculo.

Una apuesta personal

Hace unos meses, cuando fue anunciado, Bad Bunny aseguró que su participación "va más allá" de sí mismo, y este jueves lo volvió a mencionar.

"Todo este año he sentido un enorme agradecimiento, aunque me vean serio. Estoy procesándolo todo, me emociono más por la gente que por mí. Me emociono por mis amigos, mi familia, gente que siempre ha creído en mí, esto es lo que hará este show tan especial para mí", dijo.

Y con un especial recuerdo a su madre, con la voz entrecortada y alguna lágrima: "Creyó en mí como persona, en mis decisiones, mi gusto, y creyó que podía ser talentoso e inteligente. Creo que eso fue lo que me trajo aquí", expuso el puertorriqueño.

Sobre su más reciente álbum 'Debí tirar más fotos, el artista destacó que le "enseñó mucho" y que supone "el proyecto más especial" de su carrera.

Con este disco, su sexto de estudio y en el que engloba la nostalgia de su tierra natal "quería conectar con mis raíces, con mi gente más que nunca y con mi cultura, y lo hice de una manera muy honesta porque yo sólo quería hacer mi residencia en Puerto Rico y ya, quedarme en la isla", contó.