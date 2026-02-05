Ilia Topuria recupera la normalidad: su exmujer retira del juzgado la denuncia por presuntos malos tratos

El caso judicial que enfrentaba a Ilia Topuria con su exmujer, Giorgina Uzcategui, ha quedado cerrado después de que ambas partes hayan alcanzado un acuerdo extrajudicial que pone fin al proceso y rebaja la tensión en torno a la figura del campeón hispanogeorgiano.

Como ha adelantado MARCA y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Uzcategui ha optado por retirar la demanda presentada contra el luchador por presuntos malos tratos y firmar un pacto en los mismos términos que el peleador venía ofreciendo desde el inicio del conflicto.

El acuerdo supone un giro decisivo tras unos meses marcados por rumores y filtraciones sobre la vida privada de Topuria, que habían generado incertidumbre en torno a su futuro profesional.

En los últimos meses, la ruptura de la pareja había derivado en una batalla legal marcada por acusaciones cruzadas y un fuerte componente emocional, con la custodia de su hija en el centro del conflicto.

La exmujer de Topuria llegó a denunciarle por maltrato en un juzgado especializado en violencia sobre la mujer y vinculó su situación a un clima de acoso en redes sociales, mientras él respondió públicamente denunciando un intento de extorsión y negando de forma tajante cualquier episodio de violencia.

El luchador sostuvo que la denuncia llegó después de su negativa a aceptar determinadas exigencias económicas y la interpretó como una maniobra para reforzar la posición de su expareja en el proceso de separación y en las discusiones sobre el futuro de la menor.

En paralelo, la justicia ya había dado una primera victoria a Topuria al impedir que su exmujer viajara a Estados Unidos con la hija de ambos, al considerar injustificado el traslado y constatar que había sido la madre quien había restringido durante meses el contacto del peleador con la niña.

El archivo del caso permite al campeón de la UFC centrarse de nuevo en su carrera deportiva, sin el desgaste mediático y personal que acompañaba al procedimiento judicial. El peleador ha regresado a su vivienda en Madrid, que es su base de operaciones y el lugar donde desarrolla su preparación de alto rendimiento.

Con el frente judicial ya resuelto, Topuria ha enviado un mensaje claro a sus seguidores a través de las redes sociales: "El campeón está de vuelta", escribió, en una declaración que funciona a la vez como aviso deportivo y cierre simbólico de la crisis personal.

El peleador, invicto en su trayectoria profesional, trabaja ya en su retorno al octágono y mira a la pelea que se prevé que unifique su título frente al campeón interino, el estadounidense Justin Gaethje.

La resolución pactada con su exmujer despeja así el camino para que Topuria intente consolidar su posición como una de las grandes estrellas en la historia de las artes marciales mixtas.