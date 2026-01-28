Locura en la NFL: ¿Quiénes han votado no a Bill Belichick en el Hall of Fame?

Bill Belichick es el entrenador con más Super Bowls en la historia de la NFL con seis, dos más que el siguiente. Bill Belichick es el segundo con más victorias en la historia de la NFL. Además habría que añadirle otros dos títulos de campeón como coordinador defensivo de los New York Giants.

Con este pequeño resumen, Bill Belichick, desde anoche, sabe que no será introducido en el Hall of Fame, la máxima distinción a una carrera, en su primer año de elegibilidad. La decisión de este tipo más impopular de la historia del deporte americano puso las redes en llamas.

Atletas como LeBron James o Patrick Mahomes mostraron su absoluta sorpresa en X.

Insane… don’t even understand how this could be possible https://t.co/EiKUeRPffn — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) January 27, 2026

Man there's no way I read that right! Right? Ain't no WAY Bill Belichick ain't 1st Ballot HOF!! That's IMPOSSIBLE, EGREGIOUS, and quite frankly DISRESPECTFUL — LeBron James (@KingJames) January 28, 2026

¿Quiénes han votado que no a Belichick?

Esta es la pregunta que ahora mismo se está haciendo toda América y la respuesta exacta es muy difícil de saber. Para entender qué ha pasado, una breve explicación de cómo funciona el proceso de entrada en el Hall of Fame.

Para ser elegible, un jugador debe pasar cinco años retirado, mientras que en el caso de los entrenadores, y debido a un cambio reciente, con una temporada es suficiente.

Cuando se cumple este criterio, un comité elige a los técnicos o jugadores que son elegibles y después un panel de cincuenta personas que tiene que emitir cuarenta votos a favor para que un candidato entre en su primera oportunidad, lo que se conoce como 'First Ballot Hall of Fame', una distinción especial dentro de la mayor condecoración en el deporte. Algo que jamás será Bill Belichick.

Como suele ocurrir en este tipo de elecciones, el voto es secreto, aunque ya ha comenzado la ‘caza de brujas’ para encontrar los al menos diez actores que han considerado que Belichickno merece estar ya en Canton.

Del censo total, el 90% son periodistas y solo se puede encontrar a tres entrenadores retirados y dos General Managers. Medios como ESPN apuntan precisamente a uno de la última categoría, Bill Pollian, ex GM de Bills y Colts, dos de los grandes rivales de los Patriots durante la dinastía Belichick-Brady.

Polian habría jugado la carta de penalizar a Bill por algunos de los escándalos que es verdad salpicaron el éxito de los Patriots, como la trama de robo de señales y la grabación ilegal del entrenamiento de los Rams en 2002 el día antes del primer título de aquellos Patriots.

La mala relación de Belichick con los medios de comunicación y periodistas e incluso su afinidad con Donald Trump, es más que probable que hayan hecho el resto.

Un total de 29 entrenadores están en el Hall of Fame, y cinco de ellos merecieron la consideración de entrar en la primera oportunidad. De la Era Super Bowl, Chuck Noll, ganador de cuatro Super Bowls, Don Shula, máximo ganador de la historia y arquitecto de la temporada perfecta de los Miami Dolphins en 1972 y Tom Landry, dos veces campeón con los Cowboys.

Además hay que añadir a George Halas y Vince Lombardi, quien precisamente da nombre al trofeo de campeón. Definitivamente la carrera de Bill Belichick bien merecía este honor. Las cuestiones personales, afinidades e incluso alineación política tiene pinta que han tenido un peso mayor que un curriculum sin comparación en la NFL