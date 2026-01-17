Dani Camacho (32), crossfitter, sobre su dieta: "La alimentación y la hidratación son un 75% de tu progreso"

Dani Camacho no es un crossfitter cualquiera. Tercero en los Open de CrossFit España en 2019 y atleta del equipo este deportista de Pamplona entrena siete días a la semana, con doble sesión la mayoría de ellos, unas seis horas diarias.

Pero lo que más llama la atención de su rutina no es solo el volumen de entrenamiento, sino cómo alimenta su cuerpo para soportar semejante carga física: priorizando las grasas por encima de todo lo demás.

"En mi dieta priorizo muchísimo las grasas, creo que es lo que más consumo; tanto grasa animal como vegetal", explicó tiempo atrás Camacho en una entrevista para Men's Health España.

Esta declaración rompe con el paradigma tradicional del deportista de alta intensidad que basa su alimentación en hidratos de carbono. Para Camacho, las grasas son la principal fuente de energía, y su cuerpo ha aprendido a utilizarlas de forma eficiente incluso en entrenamientos de máxima exigencia.

El crossfitter pamplonés subrayaba que su alimentación va mucho más allá de simplemente cubrir necesidades energéticas. "Mi alimentación es completa y la intento cuidar muchísimo porque me ayuda a recuperar y, sobre todo, a mantenerme motivado mentalmente. Es algo más que suma para conseguir mis objetivos", afirmaba.

Daniel Camacho, durante una competición.

Para Camacho, comer bien no es solo una cuestión física, sino también psicológica: saber que está nutriendo correctamente su cuerpo le ayuda a mantener la motivación en un deporte tan exigente como el CrossFit.

En su día a día, Camacho viene de todo. La única restricción que se impone entre semana es evitar alimentos muy procesados y con mucho azúcar. Fuera de eso, su dieta es variada y completa, con especial atención a las fuentes de grasa tanto animales como vegetales.

El deportista compartía habitualmente en su cuenta de Instagram lo que viene durante el día, en una sección llamada 'Mis alimentos', donde cuelga todas sus recetas para que sus seguidores puedan inspirarse en su forma de comer.

El descanso también juega un papel fundamental en su rutina. Duerme unas ocho horas diarias, sin siesta, y organiza sus entrenamientos según sus sensaciones.

"Intento escuchar a mi cuerpo y respetar su recuperación", comentaba, demostrando que, pese a la intensidad de su calendario, es consciente de la importancia de no sobreentrenar y permitir que el organismo se recupere adecuadamente.

Pero no todo es disciplina extrema. Los fines de semana, Camacho se permite un capricho que reconoce sin complejos: "Mi capricho son los helados y el que más como es el McFlurry de filipinos. No puedo resistirme y cada vez que voy me compro dos. ¡Pero solo los fines de semana!", confesaba entre risas.

Esta pequeña concesión semanal le permite mantener la adherencia a su plan nutricional durante la semana sin sentir que está renunciando a todo lo que le gusta.

La hidratación es otro pilar clave en su estrategia nutricional. Como atleta del equipo RAW Super Drink, Camacho da mucha importancia a los productos que consumen cada día. "Creo que la alimentación y la hidratación son un 75 por ciento de tu progreso", aseguraba.