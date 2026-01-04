José Bernal (33), jugador de pádel, sobre sus inversiones: "El S&P 500 fue la última. La bolsa es segura si estás asesorado"

José Bernal no esperó a retirarse para empezar a construir su patrimonio. A diferencia de muchos deportistas que delegan sus finanzas hasta el día después de colgar la raqueta, él entendió muy pronto que el pádel, por sí solo, no garantizaba el futuro si no estabas en la élite mundial.

Esa inquietud le llevó a convertirse en un empresario atípico: compite en la pista mientras gestiona una red de negocios que va desde Puerto Banús hasta Wall Street.

Su instinto empresarial nació de la pura necesidad. Sin un respaldo familiar en los negocios, tuvo que aprender a venderse a los patrocinadores locales de Marbella para financiar su carrera. "Empecé a facturar y tenía claro que si yo no invertía, era imposible que pudiera vivir del pádel", explicó Bernal en el podcast La Bolsa del Deporte.

Esa mentalidad le empujó a dar un salto al vacío con apenas 23 años, cuando invirtió todo su capital en su primer club de pádel en Puerto Banús. "Me la jugué toda, puse toda la carne en el asador... podía ser cara o cruz", recordó sobre aquella operación que cimentó su actual estabilidad financiera.

Hoy, su estrategia de inversión se divide en dos bloques claramente diferenciados. Por un lado, mantiene una gestión activa en negocios que conoce y controla: es propietario de dos clubes de pádel, CEO del evento internacional World Padel Soccer y ha diversificado hacia el turismo de lujo con una empresa de alquiler de yates y motos de agua, además de incursiones en la restauración italiana.

José Bernal, con varios exfutbolistas en el World Padel Soccer Redes sociales

Por otro, ha desarrollado una faceta de inversor financiero más sofisticada, buscando rentabilidad pasiva en mercados globales e inmobiliario. "Tengo otra cartera en la que invierto un poco en bolsa... El S&P 500 es la última inversión que hice", detalló Bernal, quien defiende la importancia de perder el miedo a los mercados financieros.

"Creo que la bolsa también es algo que cada vez es más seguro si estás bien asesorado", añadió, subrayando que la clave no es la cantidad inicial, sino combatir la inflación: "Da igual si tienes 3.000 o 10.000 euros; si lo tienes en el banco parado, la inflación se lo come".

Para Bernal, el objetivo final de esta ingeniería financiera no es acumular bienes materiales, sino libertad. Su filosofía es clara: el dinero es un medio para recuperar el control de su agenda.

"Yo soy de los que opina que el dinero no te da la felicidad, pero al final te da tiempo. Y ese tiempo es lo más valioso que tenemos", reflexiona.

A sus 33 años, José Bernal ha logrado lo que muchos deportistas persiguen sin éxito: que sus ingresos no dependan exclusivamente de su rendimiento deportivo.

Ya sea gestionando torneos internacionales o revisando la revalorización de sus índices bursátiles, su partido más importante se juega fuera de la pista. Y ahí, los resultados también son positivos.