Anthony Joshua esquivó la muerte tras cambiar de asiento antes del accidente de coche donde murieron sus dos amigos

La línea que separa la tragedia de la supervivencia a menudo se traza con decisiones aparentemente insignificantes. En el caso de Anthony Joshua, esa decisión fue un cambio de asiento de última hora.

Nuevos detalles emergidos tras el fatal accidente ocurrido el pasado 29 de diciembre en el estado de Ogun, Nigeria, revelan que el boxeador británico salvó su vida gracias a su propia corpulencia física, la cual paradójicamente le obligó a ceder el lugar más peligroso del vehículo minutos antes del impacto.

Según ha trascendido a través de la defensa legal del conductor, la estrella del boxeo comenzó el viaje sentado en el asiento del copiloto del Lexus LX570. Sin embargo, poco después de salir de Lagos, el chófer, identificado como Adeniyi Mobolaji Kayode, solicitó a Joshua que se moviera.

Debido a la gran envergadura del atleta, su cuerpo bloqueaba la visión del conductor hacia el espejo retrovisor lateral, dificultando las maniobras en la carretera.

Joshua accedió a la petición y se trasladó al asiento trasero, situándose justo detrás del conductor. Este movimiento, motivado por una simple cuestión de logística vial, tuvo consecuencias fatales para otro ocupante: Latif 'Latz' Ayodele, entrenador personal y amigo íntimo de Joshua, quien pasó a ocupar el asiento delantero del acompañante.

Anthony Joshua junto a 'Latz' y Sina, sus amigos fallecidos en el accidente de coche

Momentos más tarde, el vehículo impactó violentamente contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan. La colisión devastó el lado derecho del coche, matando instantáneamente a Ayodele y al entrenador de acondicionamiento Sina Ghami. Joshua, protegido en la parte trasera izquierda, sobrevivió con heridas leves.

El conductor, acusado formalmente

Mientras el entorno del boxeo lamenta la pérdida de dos figuras claves en el equipo de 'AJ', las autoridades nigerianas han procedido legalmente contra quien iba al volante. La policía del estado de Ogun ha detenido y presentado cargos formales contra Kayode Adeniyi, de 46 años.

El conductor compareció ante un tribunal de magistrados este viernes 2 de enero, enfrentándose a acusaciones graves que incluyen conducción peligrosa causante de muerte y operar un vehículo sin una licencia válida.

Aunque la defensa de Adeniyi sostiene que el accidente fue provocado por un fallo mecánico -específicamente una avería en los frenos-, los informes preliminares de la policía sugieren un escenario diferente.

Las autoridades apuntan al exceso de velocidad y a la pérdida de control tras el reventón de un neumático mientras intentaba realizar un adelantamiento, lo que provocó que el SUV diera varias vueltas de campana antes de chocar contra el vehículo pesado.

El tribunal ha concedido a Adeniyi la libertad bajo fianza, fijada en cinco millones de nairas (aproximadamente 3.000 euros), a la espera del juicio programado para finales de enero.

Joshua, quien había viajado a Nigeria para reconectar con sus raíces tras su reciente actividad deportiva en diciembre, fue dado de alta del hospital el día de Año Nuevo. El púgil se enfrenta ahora a la recuperación física y, sobre todo, al peso emocional de un 'milagro' que costó la vida a sus hermanos de armas.