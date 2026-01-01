Qué tiempo logró Sergio Turull, el atleta de ultrafondo, en la San Silvestre Vallecana 2025

Sergio Turull está acostumbrado a correr en otros entornos muy diferentes al de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana. El atleta extremo, conocido por su increíble capacidad para el ultrafondo, también se animó a pasar el último día de 2025 practicando su pasión por las calles de Madrid.

Turull, que en los últimos años ha completado retos como el de cruzar España de punta a punta corriendo 1.500 kilómetros en 23 días, o realizar el Camino de Santiago en apenas nueve días, también quiso probar suerte con una distancia mucho más corta como los 10 kilómetros de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

Turull no bajó el pie del acelerador ni siquiera en este último día del año camino del estadio de Vallecas. Completó los 10.000 metros con un tiempo de 36 minutos y 15 segundos con una media de 3:37 el kilómetro.

Sergio Turull, que competía en la categoría M-35, imprimió un gran ritmo ya desde la salida. Eso le llevó a pasar por el ecuador de la carrera en el kilómetro 5 con un crono de 17:37.

El atleta extremo se coló entre los mejores participantes y cruzó la línea de meta del estadio de Vallecas en un increíble puesto global 170. En su categoría, alcanzó el puesto 25.

De hecho, no fue la única San Silvestre que Turull completó en este fin de año. A modo de reto, el atleta corrió la San Silvestre Vallecana, pero también la de Las Rozas y la de Alcobendas.

"Cerrando el 2025 con las piernas cansadas y con el corazón muy lleno", comentó en sus redes sociales el deportista.

Una edición para el recuerdo

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025 volvió a ser un éxito completo el día de Nochevieja. Unos 42.000 corredores se citaron en las diferentes pruebas y categorías para protagonizar una fiesta absoluta del atletismo.

En la prueba internacional Marta García hizo historia consiguiendo su segundo triunfo consecutivo. Con 31:11, la leonesa se impuso en la categoría femenina y revalidó el título logrado el año pasado, algo que no sucedía desde que en 2002 y 2003 lo hiciera Marta Domínguez.

En la categoría masculina, por su parte, Kamworor cumplió con los pronósticos y entró triunfante en la meta del estadio de Vallecas. Con 27:40 como espectacular crono, el keniano se impuso a Jesús Ramos.