Qué tiempo logró Juanma Castaño, el periodista de la Cadena COPE, en la San Silvestre Vallecana 2025

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana volvió a reunir un año más a atletas de todo tipo por las calles de Madrid. La Nochevieja dejó de nuevo unas preciosas imágenes con una marabunta de runners corriendo en las que se mezclaron corredores profesionales y rostros conocidos.

Uno de estos últimos fue Juanma Castaño. El periodista de la Cadena COPE o Movistar Plus, conductor del programa El Partidazo, se animó a pasar el último día del año poniendo a prueba su resistencia física en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

El asturiano corrió la prueba popular junto a otros compañeros de profesión y sobre todo se divirtió en este reto que cada año congrega a decenas de miles de personas con una misma pasión.

Castaño firmó un tiempo final de 55 minutos y 12 segundos para completar los complicados 10 kilómetros del recorrido, y finalizó la prueba entrando en el Estadio de Vallecas para cruzar la línea de meta.

Siempre con un ritmo constante, el periodista fue capaz de completar la primera mitad de la prueba con un crono de 27 minutos y 21 segundos.

Con su crono de 55:12, Castaño terminó en el puesto 10.615 total, una meritoria plaza teniendo en cuenta que en la prueba popular se citaron nada menos que 40.000 personas.

No fue el único rostro conocido del gremio periodístico que se retó a pasar el último día de 2025 corriendo en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025.

Álvaro Von Richetti también se lanzó a la aventura y firmó un tiempo de 46 minutos y 39 segundos, a un promedio de 4:39 el kilómetro. Jorge Hevia, también compañero de la Cadena COPE, terminó los 10 kilómetros con 58:34 disfrutando del recorrido y de la experiencia, mientras que Alberto Arauz firmó un meritorio 43:30.

Otro éxito rotundo

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025 volvió a ser un éxito completo el día de Nochevieja. Unos 42.000 corredores se citaron en las diferentes pruebas y categorías para protagonizar una fiesta absoluta del atletismo.

En la prueba internacional Marta García hizo historia consiguiendo su segundo triunfo consecutivo. Con 31:11, la leonesa se impuso en la categoría femenina y revalidó el título logrado el año pasado, algo que no sucedía desde que en 2002 y 2003 lo hiciera Marta Domínguez.

En la categoría masculina, por su parte, Kamworor cumplió con los pronósticos y entró triunfante en la meta del estadio de Vallecas. Con 27:40 como espectacular crono, el keniano se impuso a Jesús Ramos.