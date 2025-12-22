Ana Peleteiro roza 'El Gordo' de Navidad con el 74932, el número de su cafetería: "Hay que trabajar..."

La suerte en la Lotería de Navidad suele definirse por milímetros, por una bola que cae un segundo antes o por un dígito que decide cambiar su posición en el último suspiro. Para la atleta gallega Ana Peleteiro, el Sorteo Extraordinario de este 2025 no fue el de la consagración económica, sino el de la anécdota agridulce.

La medallista olímpica rozó el premio más codiciado del año, el famoso 'Gordo', quedándose a tan solo un baile de cifras de convertirse en millonaria junto a su círculo más cercano.

El Teatro Real de Madrid dictó sentencia a media mañana cuando los niños de San Ildefonso cantaron el 79.432, el número agraciado con los 400.000 euros al décimo. En ese preciso instante, el móvil de la saltadora de triple salto echaba humo.

Peleteiro sostenía entre sus manos un décimo que parecía un espejo deformado del ganador: el 74.932. La diferencia entre la euforia absoluta y la resignación fue un simple trueque posicional en las centenas y unidades de millar; el cuatro y el nueve intercambiaron sus lugares para frustración de la deportista de Ribeira.

La reacción de Peleteiro no tardó en hacerse viral, mostrando esa naturalidad desbordante que la caracteriza fuera de las pistas de atletismo. En un vídeo compartido en sus redes sociales, la gallega lamentaba la jugarreta del azar con una mezcla de humor y decepción palpable.

El 79432, el número de 'El Gordo' de Navidad

"El número de la lotería de mi café era el 74932 y el Gordo es el 79432. Es una putada", confesaba la atleta, consciente de lo cerca que estuvo de celebrar un premio que habría cambiado radicalmente las navidades de su familia y amigos.

El lamento de la deportista, entre risas nerviosas, resumía el sentir de cualquiera que se queda a las puertas de la gloria por un tecnicismo matemático: "¿Cómo es que estuviéramos tan cerca de ser millonarios, tío?".

Sin embargo, lejos de hundirse, tiró de su habitual filosofía de esfuerzo y sacrificio para encajar el golpe. "Hay que trabajar más ahora", sentenció, asumiendo que su fortuna seguirá dependiendo, por el momento, de sus piernas y no de los bombos de la Lotería Nacional.

A pesar del chasco inicial, el sorteo no se fue de vacío para el entorno de Peleteiro. La aproximación numérica y las terminaciones permitieron rascar algo de la 'pedrea' y premios menores, dejando un consuelo de unos 400 euros por décimo, según comentaban sus acompañantes en la grabación.

"No está mal, no son 4 millones, pero bueno", se escuchaba de fondo, poniendo en perspectiva la realidad: hoy toca celebrar lo poco y mañana, como bien dijo la propia Ana, volver a trabajar.

Mientras el 79.432 regaba de millones puntos de León y Madrid, Ana Peleteiro se convertía en la protagonista involuntaria de la jornada, recordándonos que en la lotería, como en el triple salto, la diferencia entre el éxito rotundo y un intento nulo es, a veces, cuestión de centímetros o, en este caso, de un par de números desordenados.