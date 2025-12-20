Un grupo de niños corre la Vallecana Mini de 2025

Un grupo de niños corre la Vallecana Mini de 2025 San Silvestre Vallecana

La Vallecana Mini reúne a 3.000 niños en una mañana de deporte e inclusión en el estadio de Vallehermoso

Este sábado se celebró la ya tradicional cita que precede a la carrera de los mayores del 31 de diciembre.

El estadio de Vallehermoso acogió este sábado 20 de diciembre una nueva edición de la Vallecana infantil, con 3.000 participantes luciendo la camiseta oficial y con una destacada participación de niños y niñas con capacidades diferentes, promovida por la Fundación A LA PAR.

Durante la mañana se celebró en el estadio de Vallehermoso una nueva edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía, la cita infantil que cada año precede a la carrera de los mayores del 31 de diciembre. Un total de 3.000 niños y niñas disfrutaron de una jornada festiva de atletismo en el emblemático recinto madrileño.

Los participantes, con edades de hasta 16 años, recorrieron el tartán del estadio en distancias adaptadas a cada categoría, dando entre una y tres vueltas según la edad, en un ambiente marcado por la ilusión y el espíritu deportivo.

Por segundo año consecutivo, los corredores contaron con una camiseta oficial propia, inspirada en la equipación de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, reforzando así el vínculo entre la prueba infantil y la carrera popular más emblemática del calendario.

Como es tradición en la Vallecana Mini, el importe recaudado a través de las inscripciones fue destinado a la Gasol Foundation. Durante la mañana se realizó la entrega de un cheque simbólico a Gisela López, representante de la fundación, en reconocimiento a la labor que desarrolla en la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de la obesidad infantil.

Los encargados de realizar la entrega del cheque fueron Alex Bogman, subdirector general y director comercial de Nationale-Nederlanden, Jorge González Cortes, vicepresidente de Contigo Energía y Carmen Sabugueiro.

Uno de los momentos más especiales de la mañana fue la participación de chicos y chicas con capacidades diferentes, una iniciativa promovida por la Fundación A LA PAR, que volvió a poner en valor el carácter inclusivo de la prueba y su apuesta por un deporte accesible para todos.

Nacho García, director de marketing de Lastlap; Juan Perteguer, director de Comunicación y Marca, Experiencia de Cliente y Marketing de Nationale-Nederlanden; Tariku Novales, recordman español de maratón; Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana; y Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL

Esta edición contó además con la incorporación de Contigo Energía como nuevo patrocinador. La compañía, que suministra energía 100% renovable, refuerza su compromiso con el deporte y la sostenibilidad apoyando la Vallecana Mini.

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini vuelve a consolidarse así como una cita imprescindible para las familias y para los futuros corredores, transmitiendo desde edades tempranas los valores del deporte, la convivencia y la inclusión.