La Vallecana Mini reúne a 3.000 niños en una mañana de deporte e inclusión en el estadio de Vallehermoso

El estadio de Vallehermoso acogió este sábado 20 de diciembre una nueva edición de la Vallecana infantil, con 3.000 participantes luciendo la camiseta oficial y con una destacada participación de niños y niñas con capacidades diferentes, promovida por la Fundación A LA PAR.

Durante la mañana se celebró en el estadio de Vallehermoso una nueva edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía, la cita infantil que cada año precede a la carrera de los mayores del 31 de diciembre. Un total de 3.000 niños y niñas disfrutaron de una jornada festiva de atletismo en el emblemático recinto madrileño.

Los participantes, con edades de hasta 16 años, recorrieron el tartán del estadio en distancias adaptadas a cada categoría, dando entre una y tres vueltas según la edad, en un ambiente marcado por la ilusión y el espíritu deportivo.

Nationale-Nederlanden San Silvestre Mini 2025

Por segundo año consecutivo, los corredores contaron con una camiseta oficial propia, inspirada en la equipación de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, reforzando así el vínculo entre la prueba infantil y la carrera popular más emblemática del calendario.

Como es tradición en la Vallecana Mini, el importe recaudado a través de las inscripciones fue destinado a la Gasol Foundation. Durante la mañana se realizó la entrega de un cheque simbólico a Gisela López, representante de la fundación, en reconocimiento a la labor que desarrolla en la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de la obesidad infantil.

Los encargados de realizar la entrega del cheque fueron Alex Bogman, subdirector general y director comercial de Nationale-Nederlanden, Jorge González Cortes, vicepresidente de Contigo Energía y Carmen Sabugueiro.

Uno de los momentos más especiales de la mañana fue la participación de chicos y chicas con capacidades diferentes, una iniciativa promovida por la Fundación A LA PAR, que volvió a poner en valor el carácter inclusivo de la prueba y su apuesta por un deporte accesible para todos.

Esta edición contó además con la incorporación de Contigo Energía como nuevo patrocinador. La compañía, que suministra energía 100% renovable, refuerza su compromiso con el deporte y la sostenibilidad apoyando la Vallecana Mini.

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini vuelve a consolidarse así como una cita imprescindible para las familias y para los futuros corredores, transmitiendo desde edades tempranas los valores del deporte, la convivencia y la inclusión.