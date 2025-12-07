España hace historia y se lleva un meritorio bronce tras ganar a Argentina en el Mundial de fútbol sala femenino

Ale de Paz celebra con Antía Pérez el gol marcado en la semifinal ante Argentina. @SEFutbolFem

Los goles de Ale de Paz, Laura Córdoba (doblete), Antía Pérez e Irene Córdoba dieron la victoria a un equipo que sentenció el partido en los últimos minutos tras no estar acertado de cara a puerta (1-5).

El primer Mundial organizado por la FIFA desde hacía más de una década era un auténtico reto para la selección española y el resultado ha sido sobresaliente. Y es que el combinado dirigido por Claudia Pons sale de Filipinas con un meritorio bronce tras imponerse a Argentina.

Ale de Paz fue la estrella del partido junto con Laura Córdoba, Antía Pérez e Irene Córdoba. La gallega allanó el camino hacia la victoria de España con un golazo de falta que se coló entre las piernas de María Trinidad.

Llegó a empatar Argentina a falta de seis minutos para el final, pero las españolas consiguieron volver a ponerse por delante en el marcador para certificar así la medalla de bronce.

⚽️ ¡¡Goool de Ale de Paz!!



🇪🇸 La jugadora gallega abre el marcador (1-0) con un lanzamiento de falta que se coló entre las piernas de la portera argentina.



🎙️ Con Juan Carlos García y Marina Flor

🔴 DIRECTO ahora en Teledeporte

Y es que el resultado del partido por el tercer y cuarto puesto fue corto a pesar de la manita. La Selección firmó una grandísima actuación, dominando el juego y con reiterados ataques sobre el conjunto argentino. El partido se decidió en los últimos cuatro minutos, pero debió haberse resuelto antes.

La férrea defensa albiceleste les permitió llegar con vida a los últimos minutos del partido, aunque la superioridad de España era aplastante. Tan solo en una pérdida de las de Claudia Pons en el primer minuto de juego permitió a Argentina jugar en campo contrario.

Contra un muro

Su partido se basó en defender, mientras que 'La Roja' con una presión alta no tardaba en hacerse con el control del balón cuando lo perdía. A través de los espacios generados en ataque llegaron las primeras ocasiones por medio de Irene Samper y Laura Córdoba.

En el minuto 5 llegó el gol de Ale de Paz al fusilar la portería argentina al superar a María Trinidad con un lanzamiento entre las piernas. Lo más difícil ya estaba hecho. El marcador se abrió, pero costó celebrar más goles.

La portera española, Elena González, pudo lucirse con un paradón providencial a Aitana Ontiveros en un contraataque muy peligroso de Argentina, quien ya no gozó de más ocasiones en la primera parte.

Irene Córdoba y María Sanz pudieron marcar el segundo antes del descanso, pero cuando el balón no se marchaba desviado, de nuevo aparecía Aitana Ontiveros para evitar el gol de España bajo palos.

🇦🇷 ¡Empata Argentina el partido!



El disparo de Mailén Romero choca en Ale de Paz e iguala el partido de lucha por el bronce en el #FutsalWWC.



📺 Juan Carlos García y Marina Flor



🔴 En DIRECTO el final en Teledeporte

No cambió el guion del partido tras el paso por los vestuarios. De hecho, el inicio fue calcado: Argentina tuvo una ocasión en la que tuvo que intervenir Elena González con una mano salvadora, mientras que Laura Córdoba se topaba con la portera De Andrea una y otra vez.

España siguió sin tener puntería y de tantas ocasiones falladas al final Argentina consiguió empatar el partido a falta de seis minutos para el final. La albiceleste usó la táctica de portera-jugadora y Mailen Montero puso las tablas después de que su disparo fue desviado involuntariamente por Ale de Paz.

¡¡Y gooooool de Laura Córdoba!!



Argentina peca de valiente y la española roba el balón para marcar un gol desde su propio campo. ¡¡El bronce en #FutsalWWC más cerca!!

📺 Juan Carlos García y Marina Flor



🔴 En DIRECTO el final en Teledeporte

Otra vez de nuevo a empezar. No obstante, las de Claudia Pons apenas tardaron un minuto en volver a ponerse por delante en el electrónico. En un terrible error de Argentina en el ataque con juego de cinco, Laura Córdoba aprovechó para anotar desde su propio campo a puerta vacía.

Tuvo que arriesgar la selección albiceleste y España se aprovechó de ello para encarrilar el partido por medio de Antía Pérez, cuya recuperación terminó con el balón en el fondo de la portería.

Hubo polémica a falta de dos minutos para el final después de que las colegiadas no expulsaran por roja directa a Anita Ontiveros después de agarrar por detrás a Irene Córdoba cuando la española se iba sola hacia la portería.

Sin embargo, la propia jugadora española se encargó de sentenciar el partido en una gran jugada del equipo. Un minuto después llegó la manita por medio de Laura Córdoba en otra recuperación donde la jugada marcó desde su campo a puerta vacía.

🥉 ¡¡Cuarto de España!! ¡El bronce parece sentenciado para 🇪🇸!



⚽️ Gol de Irene Córdoba, que se coloca con 7 goles como la máxima goleadora del #FutsalWWC a falta de la final entre Portugal y Brasil.



🔴 En DIRECTO el final en Teledeporte

La portera-jugadora condenó por completo a Argentina y España se llevó un meritorio bronce con el que sale del Mundial de Filipinas muy reforzada, consolidada y con un futuro muy prometedor.