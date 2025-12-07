Deportistas españoles ya clasificados para los JJOO de Invierno de Milán y Cortina a dos meses de la inauguración

Oriol Cardona y Ana Alonso tras ganar en los Campeonatos de España de Esquí de Montaña en 2023. FEDME

La cuenta atrás ya ha comenzado. Dos meses restan para que los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina den comienzo (del 6 al 22 de febrero), con una ceremonia inaugural histórica en el estadio de San Siro que simbolizará la unión entre las distintas sedes alpinas italianas.

La gran novedad del programa será la inclusión del esquí de montaña como nuevo deporte olímpico, una disciplina en la que España ve una oportunidad estratégica para aumentar su presencia.​

Y es que a falta de dos meses para que se encienda el pebetero, el equipo español avanza en su objetivo declarado: presentar en Italia la delegación olímpica de invierno más amplia de su historia, consolidando el crecimiento de sus deportes de nieve y hielo.​

El calendario, comprimido en poco más de dos semanas, obligará a una planificación milimétrica de las federaciones para que sus deportistas lleguen en el pico de forma, especialmente en pruebas explosivas como el snowboard cross o el patinaje de velocidad.

En paralelo, el Comité Olímpico Español trabaja con el objetivo de completar todas las cuotas posibles que otorgan las federaciones internacionales en las distintas disciplinas.​

Un reto mayúsculo

España arrastra una historia modesta en los Juegos de Invierno, con pocas medallas pero un crecimiento sostenido en licencias y resultados en la última década.

Milán-Cortina se presenta como el escenario ideal para dar un salto cuantitativo y cualitativo: más deportistas clasificados, más modalidades representadas y referencias consolidadas liderando al nuevo relevo generacional.​

En esquí alpino, España dispone por ahora de dos cuotas, una masculina y otra femenina, que se asignarán a los mejores situados en el ranking FIS en las semanas previas a la cita.

En la lucha por esa plaza masculina figuran nombres como Aleix Aubert, Quim Salarich, Juan del Campo, Ander Mintegui y Albert Ortega, que encadenan pruebas internacionales buscando puntos decisivos.​

En categoría femenina, el puesto se lo jugará principalmente Arrieta Rodríguez, que ha dado un salto adelante en pruebas técnicas y afronta el tramo final de la clasificación con opciones reales de asegurarse el billete. El 19 de enero de 2026 se acaba el plazo.

Esquí de montaña

A la categoría alpina se une la expectativa en esquí de montaña, donde el límite máximo de cuatro plazas por país abre un margen atractivo para una España con tradición en competiciones de ascenso y travesía en alta montaña.​

Ana Alonso y Oriol Cardona aseguraron la primera cuota olímpica para España al lograr la plata en el relevo mixto del Mundial 2025; esa plaza es del equipo español, pero todo el sistema clasificatorio está construido alrededor de ellos y son los claros candidatos a ocuparla.

Además, España ya tiene asegurada presencia en las tres pruebas olímpicas de esquí de montaña, lo que refuerza la posición de este dúo como núcleo del equipo

El pleno en patinaje

Uno de los grandes logros del ciclo clasificatorio es el "pleno" de España en patinaje, asegurando presencia en las pruebas de hielo tras años de trabajo de base y tecnificación.

El patinaje de velocidad, una disciplina históricamente minoritaria en el país, ha consolidado una cuota olímpica gracias a la progresión de especialistas que han sabido aprovechar los circuitos internacionales.​

En patinaje artístico y otras modalidades sobre hielo, España ha obtenido tres cuotas olímpicas en patinaje artístico (dos en danza sobre hielo y una en individual masculino), y esa clasificación se debe, entre otros, a la pareja Olivia Smart - Tim Dieck, sextos en el Mundial de Boston 2025.

Tomás Guarino será el representante español en el patinaje individual masculino.

En el esquí de fondo, Jaume Pueyo figura como el fondista español que ya cumple los criterios FIS para la plaza de sprint, por delante de otros candidatos como Bernat Sellés o Marc Colell, por lo que es el principal nombre asociado a la cuota española en esta disciplina.

El impulso paralímpico

En paralelo, el movimiento paralímpico vive su propio momento de expansión: España ha recibido ya ocho plazas para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina (cuatro en esquí alpino, dos en fondo y dos en snowboard), a la espera de concretar qué deportistas cumplen los criterios finales antes de enero de 2026.

Esa estructura paralímpica refuerza el ecosistema de deportes de invierno y alimenta el mismo objetivo que guiará a la delegación olímpica: llegar a Italia con el equipo más amplio, preparado y ambicioso que España haya presentado jamás en unos Juegos de Invierno.