España y Euskadi se verán las caras por partida doble en las finales de la Liga de las Naciones de pelota

Una imagen de uno de los enfrentamientos anteriores entre las selecciones de España y Euskadi. EFE

El morboso duelo decidirá dos títulos después de que el pasado mes de diciembre se reconociera a la Federación de Pelota Vasca de Euskadi como miembro de la Federación Internacional. Más información:

Habrá un España - Euskadi en la final de la Liga de las Naciones de pelota. En realidad se dará un doble enfrentamiento entre las dos selecciones, una en la final individual y otra en la de parejas en la modalidad de mano.

El duelo tendrá lugar este mismo sábado en el último día de competición de la Liga de las Naciones que ha congregado a diez selecciones.

Las liguillas de la disciplina individual y de parejas finalizaron este viernes en el frontón Bizkaia de Bilbao con España y Euskadi copando las dos primeras plazas.

En individual, el riojano Óscar Lerena superó al francés Ion Iturbe (10-5 y 10-3) y dio a España la primera plaza por delante del equipo vasco, que descansó en esta última jornada.

En parejas fue Euskadi la que finalizó en la primera posición por delante de España y en ambas especialidades el partido por el bronce lo protagonizarán Francia y México. Se resolvieron además las dos semifinales de paleta cuero con los triunfos de España y Francia, que se medirán en la final.

Por lo tanto, las selecciones de España y de Euskadi medirán sus fuerzas este sábado en las finales tanto individual como de parejas en la modalidad de mano. De estos enfrentamientos, saldrán los campeones de esta Liga de Naciones.

Reconocida desde diciembre

La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) reconoció el pasado 29 de diciembre a la Federación de Pelota Vasca de Euskadi (EEPF) como miembro de pleno derecho, una decisión cargada de polémica.

La FIPV celebró entonces en Navarra su Asamblea General Ordinaria en la que el posible reconocimiento de la Federación vasca era uno de los principales asuntos a tratar. No era algo nuevo, ya que la EEPF llevaba años tratando de ser reconocida internacionalmente, pero esta vez sí que salió con la suya.

Se dieron dos votaciones en esta Asamblea para poder llegar a este desenlace. Primero, se modificaron los estatutos de la Federación Internacional para poder aceptar la solicitud de la Federación vasca.

Posteriormente, se llevó a cabo la votación sobre la inclusión o no de la Federación de Pelota Vasca de Euskadi como miembro de la Federación Internacional, algo para lo que se necesitaba el OK de dos tercios de los votos.

La votación salió adelante, con la particularidad de que ni España ni Cuba pudieron votar al estar vetadas en dicho parlamento. La Federación Española de Pelota se mostró contraria en todo momento a la inclusión de la Federación vasca.

El jugador de Euskadi Esteban Gaubeta. EFE

La puerta para este reconocimiento internacional de la Federación vasca llegó con la modificación de la Ley del Deporte.

El artículo 48.2 establece que "las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva Comunidad Autónoma".