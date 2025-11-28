Bnet, un viaje por los 20 años de la Red Bull: "He vuelto a las batallas tras limpiar todo lo que me echaba para atrás"

Bnet (Madrid, 1998) no es el tipo de freestyler que grita para que lo escuchen. El escenario es para él un espacio donde expresar. Esa filosofía es la que lo llevó a convertirse en campeón internacional en 2019, pero también la que lo alejó de todo años después, cuando la maquinaria de las competiciones comenzó a devorar lo que lo hacía único.

Durante casi cuatro años estuvo lejos, haciendo freestyle solo cuando le apeteciese, desintoxicándose de dinámicas que consideraba ensuciaban la disciplina. Mientras otros se conformaban con repetir fórmulas, él se atrevió a decir en voz alta que algo estaba roto.

Ahora, a sus 27 años, Bnet regresa a Red Bull Batalla en el momento en que la plataforma celebra sus dos décadas de historia. Su vuelta en este 2025 ha reavivado la ilusión de una comunidad que lo echó de menos.

Bnet, tras ganar la Red Bull Batalla Nacional 2025 Red Bull Content Pool

En esta charla con EL ESPAÑOL, realizada antes de que viajara a Argentina para Nueva Historia (sábado 29, 20.00 horas), Bnet desvela cómo ha aprendido a vivir con esa contradicción, cómo ve a la nueva generación de freestylers con admiración genuina, y sobre todo, cómo ha encontrado la forma de competir sin perderse a sí mismo en el camino.

Su historia no es sobre el regreso del campeón, sino sobre el retorno de alguien que se ha limpiado de todo lo que le generaba rechazo del mundo del que se enamoró cuando era un niño.

P.- Comenzaste a competir en freestyle hace aproximadamente una década en parques y plazas de Madrid. ¿Qué es lo que te atrapa de esta disciplina en esos primeros momentos?

R.- Exactamente. Hace 10 años empecé, una década justa. Realmente, me había enganchado antes. Recuerdo que en los 2000, durante los años de parón en los que no había Red Bull Batalla, descubrí el freestyle a través de un amigo y me moló mucho.

En esa época buscaba batalla de gallos en YouTube y encontraba los vídeos disponibles. Como no había tanto volumen, agoté rápidamente los vídeos que estaban a mi alcance. No había vídeos nuevos ni nadie improvisaba, así que me duró poco. Era algo que me había gustado mucho, pero no le vi viabilidad en el momento.

Entonces, en 2015, un amigo me enseñó la Red Bull Nacional de ese año que se había celebrado en Alicante. Eso fue en mayo-junio, pero me lo enseñó en agosto. Ahí fue cuando pensé: "Ostras, pero si esto era lo que a mí me había molado que flipas. Pensaba que había muerto".

Ahí es cuando me volví a enganchar porque yo siempre he escuchado rap y me gustaba mucho. Eso nunca dejó de gustarme. El freestyle se quedó ahí medio olvidado, pero el volver a descubrirlo fue como: "Buah, y encima se ha desarrollado". Estaba guapo, tío.

P.- Tu primer encuentro internacional con Red Bull Batalla fue en 2018 cuando llegaste a semis en Buenos Aires. ¿Qué significó para ti competir en ese escenario por primera vez? ¿Recuerdas la sensación de estar en una Red Bull Internacional?

R.- Sí, claro, con muchísima ilusión. Me acuerdo de todo: la experiencia, vivirla como rookie. Es increíble. De hecho, en las siguientes Internacionales que he estado se nota quién la está viviendo por primera vez. Con envidia sana ves esa ilusión que tuviste en su día.

Lo recuerdo como algo muy especial y bonito, con lo que no contaba para nada. No estaba en mis planes ser campeón nacional ni había hecho cálculos de eso. Además, tengo un amigo que en aquel momento estaba trabajando en una obra y se pagó un billete para venir conmigo. Lo metí en mi habitación y lo vivimos como una experiencia increíble.

"¿La Internacional de 2019? Me acuerdo de ir camino al WiZink y pensar: 'Estas son mis calles, no puede ganar otro hoy'"

Fue como el premio a todo lo que habíamos hecho en el parque, desde que empezamos a improvisar. Eso culminó esa experiencia.

P.- Y un año después, en 2019, volviste a la Internacional pero como reserva, y terminaste ganando. ¿Aún te acuerdas de cómo fue ese día para ti antes de empezar a competir?

R.- Estaba centrado, la verdad. Por ser en Madrid, recuerdo que estaba pensando para mis adentros: "La tengo que ganar en verdad. Me han traído aquí y es una ocasión perfecta". Nunca había pensado en ganar esto ni estaba entre mis objetivos.

Me acuerdo de ir en el transfer por las calles camino al WiZink Center -ahora Movistar Arena- y pensar: "Estas son mis calles, no puede ganar otro hoy. Tengo que ganar yo. Están en mi ciudad, esto se tiene que quedar aquí".

Bnet, en acción durante una batalla de freestyle Red Bull Content Pool

Ese día estaba más concienciado y concentrado que de costumbre. Sentía que la oportunidad se había puesto para que lo hiciera. Lo tenía que hacer porque miraba dónde era, cuál era la historia. Era aquí donde ya había ganado el año pasado de reserva. Volvía de reserva. Estaba puesto para mí, tenía que hacerlo.

P.- En 2021, antes de la FMS Internacional, anunciaste tu retiro diciendo que "dejabas el freestyle por el propio freestyle". ¿Qué era exactamente lo que ya no te llenaba de la competición?

R.- Había cogido demasiado protagonismo en mi día a día. Estaba bastante quemado del ritmo de competición y de los propios shows que estábamos haciendo. Quería relajar un poco el freestyle.

No quería batallar en ese momento. Estaba un poco saturado. Creo que el freestyle hay que hacerlo con ganas y estando fresco. Además, estar ocupando un puesto en FMS o en Red Bull sin realmente tener muchas ganas me parece contraproducente. No es bueno para el nivel del freestyle ni para la gente que viene detrás que sí tiene esa ilusión.

"Estaba bastante quemado del ritmo de competición y de los propios shows que estábamos haciendo"

Fue un ejercicio de honestidad conmigo mismo y con lo que quería hacer. Decidí parar.

P.- ¿Fue algo gradual?



R.- Sí, eso es. Llegó el momento en el que en algunos escenarios pensaba: "No me apetece estar aquí". Eso no puede pasar.

P.- Durante esos años alejado de las competiciones, ¿seguiste haciendo freestyle de alguna forma? ¿En qué te enfocaste durante ese tiempo?

R.- Lo disfruté en el sentido de que, en un principio, antes de todo el circuito profesional, hacíamos freestyle única y exclusivamente por gusto. Nunca rapeaba sin ganas ni esforzado.

Cuando estás en el ritmo de competiciones, tienes que estar sí o sí en cada evento, te has clasificado, te has comprometido. Muchas veces rapeas por inercia o porque toca. Ya no estás haciendo freestyle siempre porque quieras.

Al dejar las competiciones, todas las veces que estuve haciendo freestyle fue porque quería. Eso te ayuda a reconectar y a disfrutarlo. Dentro del circuito competitivo hay dinámicas más repetitivas que ensuciaban el propio desarrollo del freestyle a nivel personal.

Sentía que necesitaba desintoxicarme del mundillo y de las dinámicas. Quería volver a hacer freestyle cuando me apeteciese de verdad y como me apeteciese, no en base a reglas o códigos.

P.- Fue sorpresiva tu reaparición en la Red Bull Internacional 2024 en el Movistar Arena de Buenos Aires. ¿Qué te llevó a cambiar de idea? ¿Hubo algún momento específico en el que sentiste que querías volver?

R.- No en concreto. Fue más por un lado haber limpiado ya todo eso que me echaba para atrás. Llevaba muchos años fuera y no estaba quemado con la disciplina.

Por otro lado, veía las ganas que tenía la gente y el cariño que seguía recibiendo tanto tiempo después. Lo echaban de menos. Sin tener esas asperezas que tenía antes y con la cabeza en otro momento distinto, con mucho más en orden y relajada, sentía que era un buen momento para esa gente que se lo merecían.

Al final, era el compromiso de ir a los eventos, presentarme el día que es, improvisar e intentar hacerlo lo mejor posible. No requería una preparación detrás como si fuera un artista que deja de sacar música. Para mí era: vamos a ir, concentrémonos y hacerlo lo mejor posible. Intentar llegar a la internacional, llegar lo más lejos posible para que la gente disfrutase.

P.- Ganaste la última Red Bull Batalla Nacional de España, convirtiéndote en bicampeón nacional. ¿Qué fue lo que más te gustó de volver?

R.- Vivirla desde el otro lado. Ya la había vivido siendo novato en mi primera nacional de reserva, sin experiencia, sin que nadie apostase por mí. Ahora era todo lo contrario.

Me quedo con la convivencia con los chavales y con lo que sé que les pude aportar desde el otro lado. Igual que a mí me gustó cuando entré por primera vez que gente consagrada me diese su atención, me tendiese su mano, me escuchase. Para mí fue un honor poder hacer eso con los chavales.

Bnet, compitiendo en la última Red Bull Batalla Nacional Red Bull Content Pool

Sé que a más de uno le ayudé y que el rato que compartimos nos vino bien a los dos. Me quedo con haber vuelto y encontrado el cariño de la nueva generación, su respeto, y haberles devuelto eso también.

P.- ¿Observaste en esta Red Bull Nacional que el nivel y las ganas de los nuevos competidores te recordaban al freestyle de cuando eras joven y bajabas al parque?

R.- Veo las ganas e ilusión que hacen falta. Es lo mismo que nos pasó a nuestra generación, algo indispensable. Creo que son una generación que como la nuestra viene con muchas ganas, con hambre de comerse el mundo, de estar en todas las competiciones.

Quieren que les toque el nombre más difícil para medirse a él, ganen o pierdan, porque quieren ver cuál es su nivel. Ese hambre es lo que hace que sigan mejorando.

"La nueva generación viene con hambre [...] Tiene disposición de comerse horas de coche para ir a un evento. Eso es lo que curte"

Hay chavales muy jóvenes como Dani VK, Alek o Nez, que están empezando a meter la cabeza en los eventos grandes. Lo que tienen es autocrítica consigo mismos, ganas de seguir mejorando, disposición a viajar y comerse horas de coche para ir a un evento. Eso es lo que hace falta, lo que nosotros hicimos, lo que curte y hace que ruede una generación.

Creo que tienen hambre y ganas, y eso va a hacer que sigan mejorando todos.

P.- Ahora estás de vuelta en Nueva Historia, un evento que conmemora 20 años de Red Bull Batalla. ¿Qué sientes al ser parte de esta celebración histórica? ¿Cómo ves el lugar que ocupas en la historia del freestyle?

R.- Un orgullo y un honor, la verdad. Mirándolo con perspectiva, soy parte importante de la historia de unos años, de los que estuve. Poder ser uno de los protagonistas de una época y representar esa época en este torneo es bonito.

Es muy bonito ver la lista con todos los nombres de los que han ganado y que uno sea el tuyo. Hay mucha gente con nivel para haberlo conseguido, pero solo lo consigue uno al año. Hay muchísima gente que podría haber sido campeón internacional por nivel, mérito y todo lo que quieras, pero al final son pocos nombres los que lo consiguen. Entonces es un honor.

P.- ¿Con quien tienes más ganas de enfrentarte de los que van, no solo los de tu grupo?

R.- Me motiva más poder cruzarme con alguien que no sea de mi grupo, de mi época. Es un evento de 20 aniversario y me gustaría la mezcla. Me gustaría ver enfrentamientos que mezclen épocas. Seguro que los habrá.

P.- Estás en el Grupo 3 "Campeones 2019-2024" junto a Rapder, Chuty y Gazir. Habéis batallado mucho entre vosotros y os conocéis muy bien. Quiero que me los describas, pero de una manera diferente.

En 2020, hicimos otra entrevista y te pregunté qué jugador de la NBA serías tú. Respondiste Jason Williams. ¿Quiénes serían Rapder, Chuty y Gazir?

R.- Chuty podríamos decir que es LeBron. Muy laureado, con algunos peros en finales, pero para todo el mundo indiscutiblemente de los mejores de la historia.

Gazir podríamos decir que es Giannis Antetokounmpo. O Gilgeous-Alexander, voy a decir este. Joven, rompiéndola, ya ha hecho méritos para que su nombre sea considerado entre los grandes, pero aún tiene mucha trayectoria por delante.

Rapder no te voy a decir un jugador, te voy a decir que es los Lakers de la burbuja. Ganó la edición de Red Bull con el croma y demás. Es el campeón con asterisco. Rapder es los Lakers que ganaron el anillo en la burbuja.

Javier Bonet González 'Bnet' Red Bull Content Pool

P.- Hay gente que espera que regreses de forma permanente a las competiciones. ¿Cuál es tu mentalidad ahora? ¿Esto es un regreso definitivo o prefieres mantener la libertad de decidir cuándo participar?

R.- Lo iremos viendo. Volví con la cabeza en esta temporada y es en lo que la mantengo. Primero fue centrarse en la Regional, después la Nacional. Ahora estoy centrado en lo que viene: el 20 aniversario primero, en disfrutarlo, en hacerlo lo mejor posible.

Tengo enfrentamientos ya anunciados como extra player en diferentes FMS y por supuesto la Internacional de abril, que es la que más lejos queda, pero seguramente la más importante y la más grande.

Hasta ahí cuento. Una vez termine con los compromisos de la temporada, veremos qué es lo siguiente y qué decidimos.