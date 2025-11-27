Isidor Marchán, médico traumatológico, sin pelos en la lengua sobre el running: "Es un deporte económico"

El doctor Isidor Marchán, reconocido especialista de HM Hospitales en Cataluña, analiza las claves del running. HM Hospitales / Freepik

Basta con asomarse a cualquier parque de España para confirmar que el running no pasa de moda. Al no depender de cuotas mensuales ni equipamiento complejo dignos de un costoso gimnasio, es el deporte económico por excelencia para quienes buscan cuidar su salud sin complicaciones.

El médico traumatológico Isidor Marchán valora esta disciplina por su sencillez y su impacto positivo, aunque advierte sobre la necesidad de practicarla de forma correcta para evitar visitas inesperadas al médico.

Por qué el running se considera un deporte económico y accesible

Tal como explica el Dr. Isidor Marchan, Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología HM Nou Delfos y HM Sant Jordi, la principal ventaja de esta actividad radica en su sencillez, ya que no es costosa ni precisa de terceros o de un gran equipamiento.

Basta con unas zapatillas y buena predisposición, afirma el especialista. A nivel físico, el running destaca por su gran aporte cardiovascular y la mejora de la movilidad articular.

Esta práctica involucra al cuerpo entero, desde tobillos, rodillas y caderas hasta la columna, además de exigir el movimiento de los brazos. Sin embargo, el experto aclara que las rodillas y la zona lumbar suelen ser las partes que más quejas generan entre los pacientes debido al impacto que reciben.

Recomendaciones de un médico especializado para cuidar las articulaciones

Para el médico Isidor Marchán existe una diferencia notable entre un corredor veterano y uno novato. El experto señala que, tras la pandemia, mucha gente se lanzó a correr sin experiencia, lo que derivó en lesiones musculares por no respetar los descansos ni potenciar otras zonas del cuerpo.

Para proteger el cartílago y evitar patologías como fracturas por estrés, es esencial mantener una buena alimentación y alternar los grupos musculares.

Isidor Marchán subraya otros beneficios claves:

Aumento de la densidad ósea por el impacto controlado.

Mejora de la capacidad respiratoria y cardíaca.

Es una herramienta muy eficaz para liberar estrés.

El especialista sugiere también acudir a consulta solo cuando exista dolor real o limitaciones funcionales. Para quienes se inician, aconseja trazar un plan progresivo, pues el impacto continuo sin preparación puede degenerar el cartílago a futuro. Este deporte es una excelente opción, siempre y cuando se practique con responsabilidad.