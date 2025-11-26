Ceci, de Roldán al Mundial de fútbol sala femenino de un día para otro: "Noto el cansancio, pero lo suplen las ganas"

Cecilia Zarzuela vivió el pasado jueves uno de esos giros que cambian una carrera. A media sesión con el STV Roldán, una llamada de Clàudia Pons interrumpió el entrenamiento.

La seleccionadora le comunicaba que debía hacer las maletas rumbo a Manila. La lesión de Mayte Mateo abría una vacante inmediata en el primer Mundial femenino de la FIFA. Dos días después, la gaditana ya estaba sentada en el PhilSports Arena observando a sus nuevas compañeras.

Este lunes completó su primera sesión con el grupo y este martes debutó ante Colombia en el segundo partido del Mundial.

Selección española de futbol sala femenino en su segundo partido del Mundial RFEF

"Fue todo de sopetón", reconoce. "Me lo dijeron en el entrenamiento y fue una sensación agridulce porque sentía pena por Mayte, que es una gran jugadora, pero también sabía que tenía que exprimir esta experiencia al máximo".

Sin apenas tiempo para asimilar el viaje, confiesa el impacto físico del desplazamiento exprés: "Llegué hace un par de días y noto algo de cansancio, pero lo suplen las ganas".

La adaptación exprés es obligatoria. En este proceso acelerado, la ayuda de sus compañeras y del cuerpo técnico ha sido esencial para ponerse al día con los automatismos de la selección.

Dos bajas de peso

La llamada a Cecilia llegó en un contexto complicado para el equipo español. La selección perdió en apenas unas horas a dos jugadoras fundamentales: Peque y Mayte Mateo.

La capitana, segunda internacional con más partidos en la historia (ciento veinticinco), sufre una lesión muscular que la deja fuera del torneo. Mayte, por su parte, se fracturó el tabique nasal en el entrenamiento del jueves.

Irene Samper, durante el partido frente a Colombia RFEF

Sus bajas se suman a la de Anita Luján, otra referencia histórica de la absoluta. Un golpe para un equipo acostumbrado a construir su éxito alrededor de un núcleo veterano con múltiples títulos europeos.

Los huecos los ocuparon Laura Sánchez -ya integrada en la concentración desde el inicio- y la propia Ceci, llamada de urgencia desde España.

España, favorita

La entrada de la jugadora del Roldán coincide con el mejor momento de España en el Mundial. El equipo de Pons venció a Colombia este martes por 5-1 en un partido impecable que certificó su clasificación para cuartos de final.

El choque mostró la versión más reconocible de la actual campeona de Europa: presión alta, circulación rápida y una contundencia ofensiva que desarmó a una de las selecciones del top-10 del ranking FIFA.

La selección femenina de fútbol sala celebra un gol ante Colombia RFEF

En solo 68 segundos, Irene Samper abrió el marcador. Después llegaron los tantos de Vane Sotelo -dos-, Antía Pérez y Irene Córdoba, que firmaron una actuación coral para despejar cualquier duda tras el debut.

Colombia apenas pudo frenar el ritmo español, cargado de faltas y desbordado en cada transición. El tanto en propia puerta de Irene Córdoba que acercó a las cafeteras fue un espejismo.

Con pleno de victorias y autoridad en su juego, España apunta alto en este estreno mundialista. El duelo del viernes ante Canadá será un trámite antes de cruzarse con Marruecos o Polonia en la fase decisiva.

La llegada inesperada de Ceci añade una nota humana a un grupo que ha demostrado ser mucho más que la suma de sus individualidades. Y ella, pese al cansancio, ya está preparada: lo suplen las ganas.